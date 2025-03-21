浙江夫妻雙雙確診食管癌　與一生活習慣相關！出現這些症狀注意

浙江溫州一對夫妻近日同時確診食管癌，醫生表示這與他們類似的生活習慣相關。



愛吃燙食是食管癌誘因之一。（央視新聞）

據央視新聞報道，林阿婆因聲音變啞去醫院檢查，被確診為食管癌晚期。而陪同治療的丈夫羅大爺亦表示，自己最近吃東西時有哽噎感，檢查後也被診斷為食管癌。

醫生經過了解表示，這對老夫妻有個共同的生活習慣，即因居住的海島地區天氣濕冷，幾乎每頓飯都吃得滾燙，林阿婆還喜歡喝冒熱氣的茶。

醫生表示，正常食道內壁的耐受溫度為40℃-60℃。長期反覆的熱刺激會破壞食管的「黏膜屏障」，引發黏膜水腫、異型性改變、不典型增生，最終可能導致癌變，甚至死亡。

武打演員徐少強就因食管癌去世。（網上圖片）

2024年9月15日，武打演員徐少強就因食管癌去世，享年73歲。徐少強因在周星馳電影《武狀元蘇乞兒》中飾演反派「趙無極」一角，被大眾熟知。

據了解，食管癌是常見的消化系統腫瘤，數據顯示，內地每年食管癌平均死亡數約為15萬人，佔全球死亡人數的一半，這與人們日常生活中的不良飲食習慣密切相關。

愛吃燙食、愛吃醃菜、狼吞虎嚥、吸煙喝酒都會成為食管癌的誘因。食管異物感、吞嚥困難、胸骨後疼痛、聲音嘶啞均是食管癌的常見症狀，應注意早期篩查和科學預防。