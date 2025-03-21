「蝴蝶潮」震撼錢塘江　八大潮景再添罕見潮形

近日，浙江錢塘江出現罕見「蝴蝶潮」，引發網民與當地民眾熱議與讚嘆。不少攝影師與網民紛紛捕捉到這場自然奇觀，畫面中數股潮水由四方緩緩走向對方，最終交織於江面中央，猶如蝴蝶展翅，又似蜻蜓飛舞，場面震撼壯觀，被譽為潮水相會的視覺盛宴。



內媒《快科技》報道，這場「蝴蝶潮」是極其罕見的自然現象，其形成過程融合了地理、水文、氣象等多方面因素，展現自然力量的複雜與精妙。

內地攝影師近日在浙江拍到錢塘江上氣勢罕見的「蝴蝶潮」，影片在網上引起轟動。（微博）

首先，地理特徵在其中扮演基礎作用。錢塘江口呈喇叭狀，江道由上游寬廣逐漸收窄至入海口，形如天然的擴音器，使潮汐波能量高度聚集與放大。當東海潮水湧入杭州灣，因南淺北深的地形差異，潮水流速不一，部分潮水觸岸回彈後與其他潮波交錯作用。此外，江底地形錯綜複雜，深槽與淺灘交織分佈，潮水經過時產生波的折射、反射及干涉現象，進一步改變潮形與速度。

圖為從岸上的角度觀看到的蝴蝶潮。（搜狐網）

其次，水文條件也是促成「蝴蝶潮」的關鍵因素。不同區域的水流速度差異，導致多股潮波相遇時波峰與波谷交疊，產生形似蝴蝶翅膀的特殊波紋。在某些特定條件下，兩股潮水交織相會，以精確的時機與位置達到動態平衡，形成形似蝴蝶的交叉潮。

第三，氣象條件亦不可忽視。風向與風速的細微變化會影響潮汐波形與強度，順風可能加強潮水推力，逆風則可能削弱，進而影響「蝴蝶潮」的最終呈現效果。

錢塘江各種特異的潮水景象變化多端，圖中是2024年7月拍得的蝴蝶湖。（潮新聞）

報道指出，由於錢塘江河口具有遊蕩性，主槽擺動劇烈，河床地形變化多端，加上沿岸各種人工建築物的修建，致使湧潮行進過程中出現多種潮形，形成豐富的湧潮景觀。錢塘江大潮目前已擁有包括一線潮、交叉潮、回頭潮、兜潮、二度潮、對撞潮、魚鱗潮等「八大潮景」，而此次出現的「蝴蝶潮」則更顯罕見珍貴。

有當地民眾在觀潮後互相祝福，認為能目睹如此壯麗的自然奇觀是一種好運的象徵，祈願見者皆能行大運。