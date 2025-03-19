飲奶聽音樂大?　上海一餐廳半隻雞賣480元　食客侃智商放地上摩擦

現代人追求飲食健康，不少餐廳會主打少油少鹽料理，或食材無農藥、無激素，上海一間餐廳卻將半隻雞定價480元（人民幣，下同），店員更稱雞是「喝牛奶、聽音樂長大的」，但有在場食客直言「你不能忽悠我，把我的智商放地上摩擦」。



影片顯示，在一間餐廳的包廂內，幾人在席間討論一碟雞的價格。一名男食客提問「你說這雞是喝著牛奶、聽著音樂長大的？」，店員則解釋「廣東清遠不是有葵花雞嗎？」。男食客打斷稱「我覺得你賣貴一點，480元半隻雞我可以接受，但你不能忽悠我，把我的智商放地上摩擦。你說雞是聽音樂喝牛奶長大的，這不是忽悠我嗎？」在討論過程中，雙方歡聲笑語，並未發生激烈爭執。

上海一餐廳將半隻雞定價480元。（影片截圖）

有食客質疑「你說這雞是喝著牛奶、聽著音樂長大的？」。（影片截圖）

《極目新聞》報道，涉事餐廳為上海興業太古匯的上海總會餐廳。店員介紹，該店人均消費4、500元，所有菜式都明碼標價，其中的確有一道480元半隻雞的菜式，雞是喝牛奶、聽音樂長大，但他不清楚雞是否從廣東進貨、一隻雞養多久出欄等問題。

對於食客提問「雞是喝著牛奶、聽著音樂長大的？」，店員表示「是真的啊」。（影片截圖）

食客調侃稱，480元半隻雞是可以接受，但「你說雞是聽音樂喝牛奶長大的，這不是忽悠我嗎？」（影片截圖）

上海總會餐廳。（攜程）

公開資料顯示，葵花雞是廣州市南沙區的特產。印象南沙公眾號發布的文章稱，南沙葵花雞榮登農業農村部農產品質量安全中心公布的2023年第二批全國名特優新農產品名錄。廣州葵園生態農業技術有限責任公司於2020年收購葵花雞品牌，打造葵花雞養殖基地。

廣州葵園生態農業技術有限責任公司工作人員介紹，葵花雞的飼料以玉米、向日葵為主，養130至150天出籠，雖然不會讓雞喝牛奶，但養殖場內會播放一些舒緩的古典音樂，讓雞的情緒平靜。公司的葵花雞會向國內多個城市供貨，價格約為200多元一隻。