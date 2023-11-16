廣州至墨爾本航班中途放油返航　南方航空：機械故障所致

11月14日，原定由廣州飛往墨爾本的南方航空CZ343次航班，飛至菲律賓後返航廣州白雲機場。11月16日，南航客服回應稱，航班返航原因為機械故障。



有乘客在社交平台上發文稱，南航CZ343由廣州飛墨爾本的航班，中途飛至近菲律賓班蘇安瓜島以西返航廣州白雲機場，當時有同機乘客詢問返航原因及為何在空中放油，但乘務員未有正面回應，僅稱「那肯定是有事啊，沒事誰也不願意這樣，你知道放掉這20噸油要多少錢嗎？」。

前述乘客稱，飛機返航廣州時「落地前很久起落架就放下了，落地聲音很大很顛」。回到廣州機場已經是下午1時半，航空公司向每人賠償300元（人民幣，下同），並為他們立即安排換乘下午3時半的航班，最終墨爾本當地時間凌晨3時半才落機。

有CZ343後序航班乘客表示，因前序CZ343航班需處理情況，導致自己的航班延誤了幾個小時起飛。

+ 1

南航客服回應稱，11月14日的CZ343航班確實在起飛後返航的情況，返航原因是出現機械故障。客服還稱，飛機返航的幾率很小，該趟航班返航屬於南航原因。

據悉，11月14日的CZ343航班由波音787-9執行，機齡5.6年。航班由廣州飛往墨爾本，實際起飛時間為上午9時20分；原定墨爾本當地時間晚上9時半抵達，實際到達時間為凌晨3時45分，延誤超過6小時。