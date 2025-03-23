杭州｢警界朴信惠｣驚傳遭車撞倒 當地回應
撰文：許祺安
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曾被譽為「警界朴信惠」、「兔子警官」的杭州交警李語蔚近日被傳出遭車輛撞倒的消息，3月22日晚，她所在的靈隱交警中隊職員表示，網傳消息不屬實。
3月22日，有網民發佈一段影片，一名女交警遭車輛撞倒在地。另有影片顯示，該名女警被醫護人員接走。有人稱，影片中的女警就是有「警界朴信惠」、「兔子警官」等稱號的杭州交通警李語蔚。
3月22日晚，李語蔚所在的靈隱交警中隊工作人員表示，網友說的不屬實。杭州市公安局交通警察支隊工作人員則表示，沒有接到李語蔚被撞的消息。
據此前報道，杭州西湖一名騎摩托車的女交通警李語蔚突然在網上爆紅。而李語蔚認真的工作態度，令網友聯想到《優獸大都會》（Zootopia）的朱迪警官，因此她也被網友封為「兔子警官」，也有人將其稱為「警界朴信惠」。
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