七旬翁被前妻強行提供性服務？　後悔復婚起訴婚姻無效遭法院駁回

家住上海徐匯區、現年72歲的老王稱，比他年輕18歲的前妻林女士為了爭產，多次以滿足其生理需求為條件，要求他言聽計從，對方後來更與兩次腦梗住院、被鑑定為無行為能力的自己復婚。

近日，老王以「被強行提供性服務」為由，向法院申請確認其與林女士的婚姻無效，但法院最終駁回其訴求。



上海廣播電視台《案件聚焦》報道，老王與林女士於2009年5月22日登記結婚。兩人婚後未生育子女，而林女士與案外人育有一子。

早在2021年4月26日，老王就曾起訴離婚，雙方於2023年6月28日經中級人民法院判決離婚。在判決書中，林女士自述老王患有精神分裂症，不具有完全民事行為能力，雙方矛盾的根源主要是房產利益糾紛。

老王與林女士於2023年6月28日經中級人民法院判決離婚。（示意圖/gettyimages）

2023年12月13日，法院判決老王為無民事行為能力人，指定老王的兒子小王為其監護人。老王稱，離婚後林女士為爭奪財產，不僅藏匿他的身份證、戶口本、銀行卡，還收取他承租商鋪的租金，兩人反覆爭吵，導致他2023年兩次腦梗住院，最終被鑑定為無行為能力人。老王透露，在他住院治療期間，林女士將其偷偷帶離醫院，並多次以滿足其生理需求為條件，要求老王對其言聽計從。

2024年2月26日，老王的房產被列入徵收範圍。老王表示，林女士為了爭奪徵收補償利益，實現為案外人兒子買樓的目的，於2024年3月1日哄騙並帶走自己，向婚姻登記處隱瞞他無行為能力的事實，辦理結婚登記。

結婚證。

老王稱，自己當時對於愛情、婚姻、配偶、結婚的後果，及其人身關係和財產關係因結婚而發生重大變化等，並無認知和判斷能力。復婚幾天後，林女士將監護人小王趕出家門，自己強行居住。

老王認為，再次結婚時自己已被鑑定為無民事行為能力人，無法辨認自身權利義務，沒有結婚的行為能力，因此這段婚姻應被判定無效。林女士辯稱，辦理結婚登記時，自己對老王的無民事行為能力狀況並不知情，婚姻登記機關也未發現老王存在行為能力異常的情況，整個登記過程合規合法，不存在刻意隱瞞行為。

林女士強調，復婚後在她的照顧下，老王的身體和精神狀態逐漸恢復，生活質量明顯提高。此外，她指責小王試圖通過訴訟手段獲取老王的財產利益，尤其是拆遷補償方面的利益，這一行為在道德和法律上都應受到譴責。

法院審理認為，依據《民法典》第1051條規定，婚姻無效的情形只有重婚、有禁止結婚的親屬關係及未到法定婚齡，而本案中老王和林女士的婚姻並不符合以上任何一種情況。此外，中國法律並未將無民事行為能力作為婚姻無效的法定要件。最終，法院駁回老王的訴訟請求。