南太行因山火封山　網傳登山者放煙花慶生釀禍　多部門介入調查

3月21日，河南新鄉市南太行十字嶺發生山火，網傳是有人在山上放煙花引起。

3月24日，新鄉市發布加強山區野遊管理的提示， 全市範圍內「禁止任何形式的野遊、登山、露營等活動」。

3月25日，輝縣應急管理部門表示，封山是因為森林防火形勢比較嚴峻，十字嶺確實發生山火，但並未確定起火原因。



《上游新聞》報道，3月21日上午11時許，河南新鄉輝縣市南太行十字嶺突發火情，山路被濃煙包圍，徒步登山者緊急撤退；下午5時許，當地應急管理局工作人員稱，山火已撲滅，消防員正在排查。

同日，網上開始流傳一名男子在山上放煙花的影片。多位戶外愛好者在社交平台上表示，3月20日早上在十字嶺目睹有人放煙花慶生，懷疑山火與放煙花有關，並要求嚴查此事。

3月21日，河南新鄉市南太行十字嶺發生山火。（小紅書）

3月21日，河南新鄉市南太行十字嶺發生山火。（小紅書）

3月21日，河南新鄉市南太行十字嶺發生山火。（小紅書）

3月24日，新鄉市公安、林業、文旅、應急等多個部門聯合發布關於加強山區野遊管理的提示。提示稱，根據相關規定，新鄉境內所有未開發開放的山地、林區、自然保護地等區域一律禁止任何形式的野遊、登山、露營等活動。對私自進入未開放區域或違反防火規定的人員，公安、消防等部門將依法依規嚴肅處理；造成火災、生態破壞等嚴重後果的，從嚴追究法律責任。屬地政府將聯合相關部門對違規行為開展巡查整治。

同日，輝縣市發布全市範圍內的野外禁火令，即日起至2025年5月15日止。

網傳有人在山上放煙花引發山火。（影片截圖）

3月24日，戶外愛好者小於稱，3月20日清晨6時35分許，她目睹有人在十字嶺左側的小平台上放煙花，但不清楚放煙花是否因為慶生。另一位戶外愛好者稱，3月20日的日出為6時35分，放煙花約在6時45分，持續時間不足一分鐘，「放得很突然，我們距離比較遠，看到一群人脫衣服光膀子拍照，日出完了就開始放煙花」。

對於十字嶺的山火是否由煙花引發，多位目擊者表示，山火是3月21日上午在山頂發生，至於放煙花是3月20日清晨，相信兩者沒有關聯，但放煙花肯定是違法行為。小於認為，起火大概率是有人亂扔煙頭引發，「南太行徒步一半多的路都不好走，全程都能看到地上到處是煙頭」。

3月21日，河南新鄉市南太行十字嶺發生山火。（小紅書）

河南新鄉市南太行十字嶺發生山火，直升機到場擲水彈救火。（小紅書）

輝縣市應急管理局的工作人員稱，3月21日，南太行十字嶺發生山火，當天已撲滅，未造成人員傷亡，只有部分植被過火，過火面積還在統計中，隨後因為森林防火形勢比較嚴峻而封山。

至於網傳山上有人放煙花的情況，因未能確定其真實性，包括公安、應急等各部門還在調查，「放煙花的時間、地點都還未確定，當時也沒有人報警」，後續會公布調查結果。