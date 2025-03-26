13歲女兒涉「起底」網暴　網傳百度副總裁謝廣軍已請辭

百度副總裁謝廣軍女兒「起底」孕婦一事，引發民眾對百度信息洩露的關注。

3月25日，有網民爆料疑似「謝廣軍女兒」的相關聊天記錄，其中，該「女兒」用中文稱「老爹辭職了」，疑似謝廣軍本人已提出離職。



《新浪科技》報道，有百度內部人士透露稱，百度副總裁謝廣軍可能已經主動申請離職，其表示「謝廣軍為人很好，非常nice，平時不會對員工發火，網上的一些傳聞存在妖魔化的成分」。

另有一位百度內部人士的說法稱，目前系統中還能搜到謝廣軍信息，具體情況未知。

網傳百度副總裁「謝廣軍女兒」的相關聊天記錄，其中，該「女兒」用中文稱自己「老爹辭職了」，疑似謝廣軍本人已提出離職。（觀察者網）

此前，謝廣軍13歲的女兒在網上參與了對一位孕婦的「開盒」（香港稱「起底」），對其造謠、曝光其工作單位，並對其丈夫發去辱罵信息，只因該孕婦發表了對某韓國明星的評論，更稱數據是「家長給的」。

謝廣軍本人在事件發酵後迅速在朋友圈發文道歉，並解釋女兒在網上與人爭執，情緒失控下，把海外社群網站上的他人私隱信息發布在自己的賬號上，進而導致自己的個人信息也被曝光，引發大量負面言論擴散。謝廣軍表示已與女兒溝通，並嚴肅批評其行為，也懇請網民停止擴散相關內容，給未成年人改正和成長空間。

謝廣軍發布微信朋友圈表示深感愧疚。（網上圖片）

百度副總裁謝廣軍。（網上圖片）

針對網傳截圖顯示疑似是謝廣軍女兒稱「數據是家長給的」，百度則稱該消息不實，已經向公安機關報案。

百度隨後則對外發布聲明稱，事件相關個人信息並非來源於百度，而是來自海外的社工庫。百度內部實施了資料的匿名化、假名化處理；資料存儲和管理實行嚴格隔離和許可權分離，任何職級的員工及高管均無許可權觸碰使用者資料。百度安全部門反復調取了相關日誌，並查驗當事人許可權。