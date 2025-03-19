百度副總13歲女起底網暴孕婦　百度堅稱未洩露訊息　受害者報警

近日，百度副總裁謝廣軍女兒「起底」孕婦一事，引發民眾對百度信息洩露的關注，網傳截圖顯示，謝廣軍女兒除多此疑似起底網暴素人，更稱數據是「家長給的」。據了解，遭謝廣軍女兒網暴的受害者懷有身孕，受起底網暴事件嚴重影響，她也已經報案並稱希望能得到公開的道歉。



百度聲明指出，謝廣軍女兒的開盒（香港撐起底）數據並非來自百度，而是來自海外的社工庫。百度內部實施了資料的匿名化、假名化處理；資料存儲和管理實行嚴格隔離和許可權分離，任何職級的員工及高管均無許可權觸碰使用者資料。百度安全部門反復調取了相關日誌，並查驗當事人許可權。



針對網傳截圖顯示疑似是謝廣軍女兒稱「數據是家長給的」，百度則稱該消息不實，已經向公安機關報案。



百度副總裁謝廣軍致歉。

事發於幾日前，有多名網民發文稱，一名帳號名為「你的眼眸是世界上最小的湖泊」的網民因追韓星自2024年以來，多次在飯圈「開盒（起底）」素人。

有線索指向這名網民「眼眸」疑為百度副總裁謝廣軍的女兒，她也不避諱曾公開炫耀父親一個月工資22萬。而疑似「眼眸」的另一個帳號自稱「開盒」信息是來自其家長，外界因而懷疑百度內部用戶隱私保護機制是否完善。

3月17日，百度副總裁謝廣軍在朋友圈「道歉」，稱女兒是將「海外社群網站上的他人隱私信息發布在自己的賬號上」。3月18日，百度安全負責人陳洋在百度內網稱「數據並非從百度泄露」。

有線索指向這名網民「眼眸」疑為百度副總裁謝廣軍的女兒。（微博）

而疑似「眼眸」的另一個帳號自稱「開盒」信息是來自其家長，外界因而懷疑百度內部用戶隱私保護機制是否完善。（微博）

百度聲明：數據並非來自百度，網傳截圖不實

百度聲明稱，百度內部實施了資料的匿名化、假名化處理；資料存儲和管理實行嚴格隔離和許可權分離，任何職級的員工及高管均無許可權觸碰使用者資料。百度安全部門反覆調取了相關日誌，並查驗當事人許可權。結果表明，開盒資訊並非源自百度。

經過調查，開盒資訊來自海外的社工庫—一個通過非法手段收集個人隱私資訊的資料庫。相關調查過程已取證，並得到公證機關公證。

針對網絡截圖，網上流傳的「當事人承認家長給她資料庫」的截圖，百度指內容為不實資訊。此外，事件期間，社交媒體出現了大量文案高度雷同的造謠內容。針對相關網路謠言，公司已向公安機關報案。

百度強調，堅決譴責這種竊取和公開他人隱私的網路暴力行為。百度對於任何侵犯用戶隱私的行為都是零容忍。

據此前報道，受該事件影響，在社交平台上，有大量用戶聲稱擔心信息泄露。他們認為，百度網盤會自動備份手機中的照片，其中含有大量個人隱私信息。擔憂百度數據信息安全，不願繼續使用百度網盤。有網民表示將會直接注銷賬戶。有網民注銷時遇到困難，擔憂資訊受到外洩。