上海賊無聲入屋燒穿保險箱盜逾20萬財物　一細節透出蹊蹺

今年初，上海的吳女士發現「有賊入屋」，其放在卧室的保險箱更成為竊賊手中的盲盒，由於破譯不了密碼，對方竟即場以電焊在保險箱上燒穿一個大洞，盜走珍珠、翡翠首飾以及黃金等逾20萬元（人民幣，下同）的財物。



上海廣播電視台《案件聚焦》報道，2025年1月9日，家住上海奉賢區的吳女士在外出3天後回家，一進家門便發現保險箱倒在洗手間內，箱體被燒穿一個大洞，地上散落幾件首飾和玉石掛件。

保險箱被燒穿一個大洞。（微信公眾號＠案件聚焦）

經過清點，吳女士損失了包括手錶、對戒、珍珠頸鏈、翡翠首飾以及黃金如意等在內的20多萬元財物。

經調查，賊人是以電焊打開保險箱。案發現場位於小區高層，戶外並沒有攀爬的條件和痕跡，門窗也沒有被撬開，只有梳化上留下賊人的腳印。

梳化上留下賊人的腳印。（微信公眾號＠案件聚焦）

保險箱原本放在臥室床尾。（微信公眾號＠案件聚焦）

保險箱原本放在臥室床尾，只要在客廳走動，或借用主臥的洗手間，都有機會看到保險箱。於是，案發前5天突然到訪的客戶，以及補配鑰匙的保險箱經銷商，引起警方注意，但通過翻查閉路電視紀錄及外圍調查後，警方最終排除所有曾到過現場的關係人。

破案關鍵藏在電錶的峰谷波動之間。（微信公眾號＠案件聚焦）

就在案件調查工作陷入僵局之際，警方意識到賊人用電焊燒穿保險箱必須要用大量的電，而破獲保險箱竊案的關鍵就藏在電錶的峰谷波動之間。經查，1月7日傍晚6時許，吳女士家中有用電的異常，峰值非常高，警方立即確認賊人使用電焊機的精確作案時間。

警方將工作重點放在用電高峰產生的前後1小時之內，大量排查附近監控中出現的可疑人員，終於鎖定一個戴口罩、背書包的男子，他先後兩次在附近出現，並頻繁更換交通工具，最終才登上一輛贛D號牌的私家車。而車主和疑犯在案發前4天，在小區附近同時出現。

閉路電視拍攝到賊人的身影。（微信公眾號＠案件聚焦）

警方在疑犯的背包中搜出現金、珍珠頸鏈和黃金如意等贓物。（微信公眾號＠案件聚焦）

2025年1月10日，在當地警方的協助下，兩名疑犯先後落網。警方在疑犯彭某生的背包中搜出現金、珍珠頸鏈和黃金如意等贓物。

經過警方問訊調查，彭某生竟是慣犯，在多次盜竊前科中，他都是通過插片開鎖的技術手段「悄無聲息」入屋盜竊，因此門鎖並無破壞。目前，彭某生因涉嫌盜竊罪已被檢察機關依法批准逮捕。同夥楊某建被移送當地公安機關另案調查。