公立醫院擅用未批上市免疫細胞治癌　濟南衛健委責成停止相關診療

山東濟南市有公立醫院利用仍未獲批的免疫細胞為患者治療癌症，護工等推薦病人更可提成10%。

3月16日，山東濟南市聯合調查組通報，濟南市天橋人民醫院擅自使用細胞治療腫瘤，已責成醫院停止相關診療活動，後續將依據調查結果依法依規嚴肅處理。



《瀟湘晨報》報道，山東濟南天橋人民醫院多個科室的病房內，護士為癌症病患輸入NKT免疫細胞，而這種售價為數萬元到10多萬元（人民幣，下同）的細胞產品並未經藥監部門批准上市。

早在半年前，在長沙兼職做病房陪護的大學生小陳接到自稱生物公司實驗室工作人員「求合作」的信息，對方稱只要推薦一位癌症患者前往山東接受生物免疫細胞治療，其能得到8%到10%的提成。

涉事的濟南市天橋人民醫院。（瀟湘晨報）

有自稱是生物公司實驗室工作人員稱，只要推薦癌症患者前往山東接受生物免疫細胞治療，就能得到8%到10%的提成。（瀟湘晨報）

事實上，背後存在一條免疫細胞治癌的灰色產業鏈。生物公司生產未經監管部門批准的生物細胞產品，營銷人員誇大療效，以高回報為誘餌在網上尋找「陪診員」、護工等人合作發展目標客戶，假冒已成功治愈癌症的病人家屬引誘其他病患前往部分醫院治療，公立醫院為細胞回輸提供場地，並將費用納入住院收費清單，以供部分購買商業保險的癌症患者進行報銷。

涉事的生物公司實驗室位於上海金領谷科技產業園。實驗室技術負責人稱，針對一般癌症患者，免疫細胞治療有效率達到百分之八九十，能夠減少化療副作用和減小腫瘤。目前，國內並沒有針對實體瘤的細胞免疫產品經過國家藥監部門的審批，負責人承認，產品確實未獲批上市，但「沒上市不代表沒有效果」。

涉事實驗室位於上海市金領谷科技產業園。（瀟湘晨報）

實驗室內的工作人員正在配置NKT細胞。（瀟湘晨報）

該公司提供的多種細胞治療種類及價格。（瀟湘晨報）

該公司聲稱提供多種細胞治療的種類，比如NK細胞、CIK細胞、γδT細胞、NKT細胞等等，價格為2萬多元到12萬多元。

多位腫瘤科的醫學人士表示，免疫細胞療法一直是業界研究的熱點，但目前國家監管部門只批准了CAR-T細胞療法的相關產品上市，前述提及的NKT細胞等免疫細胞療法，並無任何產品可以應用於臨床。

上述人士表示，其他相關免疫細胞療法相關產品仍處於臨床試驗階段，只有經過監管部門批准的試驗項目才可對患者實施相關療法，且臨床研究階段不得向受試者收取任何研究相關費用。在多年前的「魏則西事件」後，國家已嚴控相關細胞產品進入臨床。

癌症患者在接受所謂細胞回輸。（瀟湘晨報）

某患者的「病人一日一清單」列明了其在該院治療當日的所有費用，包括材料、西藥、護理、治療等多個項目，其中一項治療費用載明「細胞因子活性殺傷（CIK）細胞輸注治療」的費用為28000元一次。（瀟湘晨報）

吊瓶上的信息顯示，患者注射的產品成分為CIK（NKT）細胞懸浮液，該產品由中國人保公司提供產品責任險。（瀟湘晨報）

2014年9月至2015年底，身患滑膜肉瘤晚期的魏則西通過他人推薦和網絡搜索，前往某醫院接受4次生物免疫療法的治療，花了20多萬元，最終病逝。該事件引發輿論廣泛關注，國家層面進一步加強了對於免疫細胞治療癌症臨床應用的管理。

3月16日，山東濟南市聯合調查組通報稱，針對媒體報道濟南市天橋人民醫院未經批准實施免疫細胞臨床治療的問題，濟南市高度重視，立即成立由市衛生健康委員會牽頭，市市場監管局等多部門組成的聯合調查組，第一時間赴涉事醫院調查。

經初步核查，天橋人民醫院存在擅自使用細胞治療腫瘤的行為，已責成天橋人民醫院停止相關診療活動，後續將依據調查結果依法依規嚴肅處理。