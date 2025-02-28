3歲華裔女童感冒送院被打一堆針猝死　遺言：爸爸我眼睛看不到了

馬來西亞一名華裔網紅的3歲女兒日前因感冒而前往醫院，實習醫生幫她打了好幾針，之後短短2小時，女童就猝死，死前最後一句話哭著說：「爸爸我眼睛看不到了……」



據《中國報》報道，3歲女童的母親是一名網紅，她在IG發限時動態說明整個過程，醫生一開始說女童體內水分不足，需注射藥水才能抽血檢驗，而且還把藥水打進骨頭裡面，「沒有麻藥的情況下」。她說，當時女兒顫抖的邊哭邊說：

爸爸我的眼睛看不到了……

馬來西亞一名華裔網紅發文控訴，指其3歲女兒因感冒前往醫院，實習醫生幫她打了好幾針，之後短短2小時女兒就猝死。（IG截圖）

點圖放大看媽媽的控訴全文：

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最後，女童再也不動了，醫生趕緊給孩子打了強心針，家屬指控女童心跳突然上升到180，接著就斷氣了，做了40分鐘的心肺復甦還是救不回來，只跟家屬說死因是「細菌感染」，然後丟下女童的父母，所有醫生護士跑光光。

最後醫院說要是家屬不滿意，可以做解剖，但父母覺得女兒已經死得很慘，不想再動她的遺體，最後只能在IG上發文說想告也告不了：

「推卸責任果然是醫院強項」

「這是一條生命啊！早上7點送進去9點多說沒就沒了！」



讓網友也感受到他們的心痛。

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