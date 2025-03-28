新購極氪7X車型突失控撞護欄　車主質疑駕駛輔助系統故障索賠

來自寧夏銀川的李女士近日在高速公路駕駛新購的極氪7X車型時發生失控事故，車輛撞擊護欄，造成嚴重損毀。雖然李女士僅受輕微擦傷，但該事故的具體原因引發了媒體的關注。李女士質疑駕駛輔助系統可能存在故障，要求極氪官方提供事故檢測報告並賠償。極氪相關負責人表示，車輛在交付前經過廠家、交付中心及車主三方確認，並不存在質量問題。



據李女士回憶，事故發生在3月11日，當時她正在使用車輛的LCC（車道居中輔助）功能，駛於四車道的高速公路上。因眼鏡滑落，她向左傾身試圖撿起，隨即系統提示「已接管方向」，結果車輛失控。「方向盤（軚盤）完全無法控制，車輛連續撞擊左右護欄」，李女士描述道，事故後左前輪脫落，車頭嵌入護欄。

李女士對事故提出了兩點質疑。首先，她表示在事故前一分鐘，極氪APP顯示左前輪胎壓異常，懷疑這可能是導致失控的原因；其次，她強調在事故發生時並未觸碰方向盤，卻被系統判定為人為干預，導致LCC功能退出。她認為，系統不應該在輕微觸碰的情況下直接退出，這使她懷疑駕駛輔助系統可能存在故障。

基於上述問題，李女士要求極氪官方提供事故檢測報告、代步車輛，並公開質量問題的調查結果，還提出了經濟與精神賠償的要求。

隨後，李女士在傳媒陪同下來到銀川極氪家服務站，相關負責人表示，他們已在事故後第一時間介入調查。根據從廠家調取的數據，駕駛輔助功能退出是因為軚盤受到了外力影響。

對於李女士要求查看後台數據的請求，服務站表示需她簽署數據調取授權書，經申請後才能提供。初步數據顯示，軚盤受外力影響是駕駛輔助功能退出的原因，並強調相關功能的使用條件已在說明書中明確標示。

服務站負責人強調，車輛在交付前經過廠家、交付中心及車主三方確認，並不存在質量問題。

對於事故責任的爭議，寧夏言成律師事務所的孫攀律師指出，根據《中華人民共和國民事訴訟法》和《中華人民共和國民法典》，如果車主主張車輛質量問題導致事故，則需承擔舉證責任。雙方可以通過行車數據和第三方機構的鑒定來厘清事故原因。如果證實質量問題與事故有因果關係，車主有權主張醫療費、誤工費等賠償。

目前，李女士已與極氪家服務站達成解決方案，雙方確認通過保險公司完成理賠流程。此外，極氪家承諾在理賠期間持續提供代步車輛，以保障李女士的出行需求。