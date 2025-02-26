財政預算案｜七旬婦等放寬照顧者津貼6年無果　基層多冀高官減薪

財政司司長陳茂波今早（26 日）發表2025/26年度《財政預算案》，香港社區組織協會安排一班基層觀看直播。社協指預算案中改善民生的政策較少，冀政府可再改動。在有場基層市民說，感到政府向弱勢社群「開刀」，認為高官及公務員減薪更有助財政。有年約70的婆婆說，她爭取放寬照顧者津貼已6年，現時丈夫已逝世，但仍未有成果，非常失望。



財政司司長陳茂波今早（26 日）發表2025/26年度《財政預算案》，香港社區組織協會（社協）與約40名基層一起觀看直播。（黃浩謙攝）

社協倡開暴利稅遺產稅未見影 基層：政府向弱勢「開刀」

約40名基層市民今早到社協觀看《財政預算案》直播，副主任施麗珊指預算案中的民生政策較少，早前社協提議的開源措施如暴利稅及重啟遺產稅不見蹤影。現場不少人對《財政預算案》感失望，認爲政府向他們「開刀」。

69歲的關婆婆（前排左二）稱爭取放寬照顧者津貼6年，直至被照顧的丈夫逝世，但政策仍未改動，十分失望。（黃浩謙攝）

69歲的關婆婆指爭取放寬照顧者津貼6年，直至被照顧的丈夫逝世，但政策仍未改動，感到十分失望。關婆婆建議政府應視照顧者及長者實際需求，調度資源，例如將長者院舍與社區照顧服務券的部分資源轉到照顧者津貼中，讓更多基層照顧者受惠。

現時申請照顧者津貼每月可獲3,000元，但若照顧者領取長者生活津貼、傷殘津貼或綜援則則不可申請。社協指夾心階層較易申請相關津貼，但基層照顧者難受惠。

跨區工作長者：日搭6程 料增200至300元交通開支

《財政預算案》亦公佈削減2元乘車優惠，包括設每月240車程上限及車資變兩折。67歲的梁先生稱，現時每日往返元朗及港島上班，平均乘搭6程車，他估計每月增200至300元交通開支，對措施感無奈。

他表示從元朗屋邨去市區需搭一程車，由市區去工作地亦需乘搭一程車，有時需要買餸、陪同太太覆診等，加上「年紀大唔記得攞電話可能又多兩程」，平均每日6程車。問及削減優惠後，會否減低跨區工作的意欲或者轉換工作，他表示現時是「人揀我」，因年齡漸長身體不好，可選擇工種不多，即使地方很遠只要有機會便去。

問及如何看待政府新一年度僅多派半個月生果金，他表示即使半個月亦很有用，可以購買藥品或作應急資金。他稱不會渴望政府對長者有太多補貼，但如有，「心都暖啲」。

67歲的梁先生稱，現時每日往返元朗及港島通勤，平均乘搭6程車，料轉「兩蚊兩折」後月增200至300元交通開支，對措施感無奈。（林子慰攝）

另外，年逾70歲的李婆婆不滿預算案削減2元乘車優惠及沒提放寬照顧者津貼，斥政府向長者「開刀」。李婆婆現時照顧年逾80歲並長期臥床的丈夫，因環境問題沒有入住院舍。她表示除了需帶丈夫覆診外，自己亦需須覆診，不滿政府削減長者福利，認為高官及公務員減薪更能幫助政府財政。

年逾70歲的李婆婆不滿預算案削減2元乘車優惠及沒提放寬照顧者津貼，斥政府向長者「開刀」。（黃浩謙攝）

單親媽媽內地來港照顧兒子 冀政府放寬准工作

另一位來自内地的單親媽媽亦認同政府官員減薪更能幫助政府財政，王女士稱為照顧兒子已到香港11年，從未申請綜援，靠前夫贍養費生活。因無工作簽證，無法工作，日後或考慮申請綜援，期望政府可早日放寬工作簽證的限制。