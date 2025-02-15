照顧者資料庫｜孫玉菡：需處理私隱及技術問題　籲給予一些時間

屯門蝴蝶邨最近發生照顧者悲歌。有老翁倒斃家中， 44歲智障兒子「伴屍」多日直至傳出惡臭始揭發事件，社會促請政府盡快設立照顧者資料庫，以及早識別高危十個案，防軘未然。勞工及福利局局長孫玉菡今日（15日）出席「齊撐照顧者、一齊鬆一鬆」啟動禮致辭時稱，透過數據可處理隱蔽個案，但涉及私隱及技術問題，部門暫未可做到數據互通。



他表示正與私隱專員商討，有信心最終能落實跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，呼籲社會給予一些時間，指步驟要做足。不過，他表示未能提供具體時間，但希望盡快完成，盡量避免悲劇發生。



孫玉菡出席支持照顧者的活動。（黃寶瑩攝）

部門數據互通可找出高危個案 以便及早轉介至社福機構

去年《施政報告》提出研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫。孫玉菡今日表示，希望將社署、醫管局、房屋署的資料結合，認為數據互通有助提早識別高危個案。他指出，一定程度的數據互通，有助根據年齡、是否獨居、身體狀況等找出「以老護老、以殘護老」的個案，繼而邀請社福機構主動介入。不過，他表示工作處於前期階段，要處理技術及私隱問題，已經與私隱專員接觸，有信心最終能落實。

孫玉菡指，截至去年12月底182183收到6.2萬次電話查詢。（黃寶瑩攝）

孫玉菡：社會上有隱蔽個案 要想辦法及早識別、及早介入

及後，他被問及蝴蝶邨的個案，是否不屬社會福利署跟進個案時，孫玉菡回應稱一定會為相關家庭提供支援，但若有家庭知道自己面對困難，有很多途徑求助。不論是向社會福利署或非政府機構求助，或最簡單是致電24小時照顧者支援專線182 183。他坦言社會上的確有部分人士屬隱蔽個案，認為要想辦法處理，譬如能否通過技術手段及數據互通，及早識別、及早介入。

而182 183照顧者支援專線截至去年12月收到6.2萬次來電。