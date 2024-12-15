北大教授因女兒經痛研發新藥　網民：感覺有救了，快點上市！

北京大學肖瑞平教授透露，女兒深受子宮內膜異位症導致的經痛折磨，服用止痛藥也難以緩解，為此她投身相關課題研究，並成功研發出一種副作用較小的新藥。目前該藥已完成二期臨床試驗階段，並得到藥監局突破療法的認證。



子宮內膜異位症是一種常見的婦科疾病，它導致本應在子宮腔與子宮基層生長的子宮內膜組織部分異位到子宮腔外部，當月經來潮時，這些異位的內膜同樣會脫落出血，但由於無法排出體外，便會在體內聚集，引發劇烈疼痛。

肖瑞平教授介紹，子宮內膜異位症是一種常見的婦科疾病。（影片截圖）

子宮內膜異位症導致子宮內膜組織部分異位到子宮腔外部，當月經來潮時，這些異位的內膜同樣會脫落出血，但由於無法排出體外，便會在體內聚集，引發劇烈疼痛。（影片截圖）

據介紹，肖教授的女兒曾因經痛嚴重，即使連服6片止痛藥都難以緩解，身為母親的她目睹女兒遭受如此劇痛，心痛不已，這也成為她投身科研的強大動力。

肖教授深知，傳統的止痛藥物雖然能暫時緩解症狀，但副作用大且無法根治。經過不懈的努力，肖教授終於研發出一種更安全、更有效的新藥，不僅副作用小，且針對子宮內膜異位症導致的經痛具有顯著療效。

目前，該藥物已通過二期臨床試驗，並獲得藥監局突破療法的認證，意味著這款新藥有望在未來幾年內上市。消息傳出後，廣大的女網民也表示期待這款新藥能夠盡快上市，並希望能夠被納入醫保目錄，讓更多女性受惠。

肖瑞平教授透露，女兒深受子宮內膜異位症導致的經痛折磨，服用止痛藥也難以緩解，為此她投身相關課題研究，並成功研發出一種副作用較小的新藥。（影片截圖）

相關統計表明，近三分二的女性曾經歷過經痛，有研究甚至發現近91%的女性受經痛困擾，比較嚴重的經痛大約占其中的三分一。

經痛是指月經前、後或經期出現下腹部疼痛、墜脹，伴有腰酸或其他不適。通常位於下腹部恥骨上，可放射至腰骶部和大腿內側。嚴重者可出現惡心、嘔吐、出冷汗等症狀。根據病因，經痛可分為原發性經痛及繼發性經痛。其中，續發性經痛是指由生殖系統的某種病理狀況引起的月經疼痛，比如子宮內膜異位症、子宮肌瘤、盆腔炎症性疾病（PID）、或子宮內膜息肉等。

網民睇法：

真的希望能快上，一個經期7天，我要吃十幾片止疼藥

超級需要 快點上市！希望能同時加入醫保目錄裏面！

我感覺我有救了，我急需

飽受痛經痛苦的女士們都希望早日擁有解除經期痛苦副作用小的藥物面世。

終於有人研究痛經藥了

這是位好媽媽，這位女教授好優秀

作為每個月痛經的一員，每次的第一天真的靠布洛芬續命，來前還煩躁不安，來時疼痛不安，來完虛弱不堪…

母愛偉大，自己痛經都沒激發研究的動力

被痛經折磨的無法正常生活肯定很多很多很多女性都在持續經歷

