北大畢業生轉行做正骨師　曾遭同學誤解　現生意火爆單次收費1萬

北京大學一名畢業生從事正骨師行業，但遭人誤解，更一度被同學移出班級群組。他卻表示，家人十分支持自己的工作，「現在生意非常火爆，單次正骨價格為1萬元（人民幣，下同），患者需要提前數月排隊預約。」



張樂超。（大皖新聞）

北京大學。（北京大學官網）

據《大皖新聞》報道，張樂超2012年考入北京大學醫學部預防醫學專業，2017年畢業後曾進入北京一間公立三甲醫院工作。然而，剛工作不久，他因腰部問題經歷了兩次手術，一度只能臥床。

後來經朋友推薦，張樂超通過中醫正骨讓他重新站了起來。「確實還挺好用的，我覺得這東西挺有意義。」他表示，自己具備一定的醫學專業基礎，康復後便開始學習中醫正骨，了解其中相關的技術原理，並融入現代醫學理論知識，成為了一名職業正骨師。

不過，張樂超表示創業期間他遇到過諸多困難，其中不乏他人的誤解，甚至被同學移出班級群組，更有人稱她為「北大敗類」、「學霸推拿師」、甚至是騙子，「有人覺得我詐騙，認為北大畢業的人怎麽幹這種事。我就還得拿着畢業證去跟人家澄清，說我真的是北大畢業的。」

好在張樂超心態並沒有受到影響，如今他的生意十分紅火，即使單次正骨收費1萬元，「患者常常需要提前數月排隊預約，正常情況下都是（預約排隊）三個月之後。」

張樂超培訓學員。（大皖新聞）

張樂超畢業照。（大皖新聞）

張樂超介紹，「按次來算，單次時間或長或短。每個人的問題不同，有的5分鐘，有的可能半小時，還有的四五十分鐘。」而定價的標準是考慮到供需情況，「最開始定價580元，後來因為人實在太多了，就改到880元，然後發現沒有任何的變化，該排幾個月還是排幾個月，還有很多人要求加錢來加塞插隊。最後定在了單次1萬元。」

現階段，張樂超的工作重心已經轉移到了針對學員的技術培訓上，店內對外的正骨服務亦更多是由自己的學員做，「他們做的單次價格是在800-2000元之間。」

如今張樂超年收入已超百萬，他說，一直以來，家人對他的職業很支持。「因為經歷過癱瘓，所以家人覺得沒有什麽比活著更重要。人生其實沒有那麽標準的答案，你怎麽活都行。幹一個能給人創造價值的事，你也能活下去。」