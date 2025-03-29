緬甸地震｜翡翠商人指當地缺水缺電：昨晚睡馬路，想留下幫手尋人

3月28日14時20分，緬甸（北緯21.85度，東經95.95度）發生7.9級地震，震源深度30千米。據央視新聞報道，緬甸市震中在曼德勒省，該省受災情況極其嚴重，截至目前，緬甸強震已導致曼德勒地區694人死亡，1670人受傷。



另外，據此前報道，當地酒店倒塌數十棟，不少中國商人在當地只能睡在路邊。一名在緬甸做翡翠生意的中國人祖先生透露，地震發生時他在曼德勒的一座橋上，他立即離開橋面，抵達開闊地帶。「昨晚我睡在了馬路邊，沒有鋪蓋，好在這邊天氣熱一切還好，但睡不踏實。目前仍不斷有餘震，有的房子在餘震時垮塌了。」



曼德勒省許多房屋酒店倒塌。（北京青年報）

曼德勒省許多房屋酒店倒塌。（北京青年報）

中國商人：當地缺水缺電，但想留下來找失蹤的人

祖先生說，他這邊主要缺少飲用水，因為不敢直接飲用當地的自來水。目前他來到當地一位朋友家中：「吃的還有一些儲備，暫時不缺。朋友家是兩層樓，但是現在已經開裂了。因此取物資時，要進去拿好物資就趕緊出來。電也是斷斷續續的，好在朋友家有發電機，可以短暫用一下。」

據了解，緬甸市震中在曼德勒省，該省受災情況極其嚴重。（網絡圖片）

曼德勒WinStar酒店坍塌。（網絡圖片）

「目前在這邊有一些做翡翠生意的同行暫時聯繫不上，我現在暫時不考慮回國，要盡一份力去找這些失聯的人。」祖先生表示。

緬甸地震｜雲南派出首支抵達的國際救援隊 無國界醫生指挑戰重重

3月29日，在曼德勒居住的華人林先生透露者，他居住在當地的一棟高層建築內，地震發生時他在家中感覺完全站不穩。

所幸樓體沒有出現坍塌，地震平息後他下樓到達了安全地帶。「雖然樓體沒出現明顯損傷，但我們已經不敢回去居住了。昨天夜裡我們一家是在朋友家過夜的，他家是平房，相對比較寬闊。目前食物、水都還比較充分。」

在曼德勒從事建築設計工作的王先生則表示，目前他所在的曼德勒雲南同鄉會已經在組織雲南同鄉參與救援工作，「我們這邊主要缺少救災所需要的裝備以及專業救援人員。」