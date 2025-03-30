福建25歲女戴隱形眼鏡賞花視力驟降 醫揭眼鏡吸花粉或成過敏炸彈
撰文：許祺安
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《福建衛生報》近日報道，福州一名25歲女子佩戴隱形眼鏡賞花後，眼睛奇癢無比，視力也從1.0驟降至0.5。醫生表示，女子佩戴的隱形眼鏡可能吸收吸附了花粉顆粒，形成「微型過敏炸彈」。
報道指，福建福州的一名25歲女白領小嵐（化名）周末與朋友到網紅公園賞花，並在花叢中拍了幾個小時的照片。
次日，小嵐的雙眼刺痛，就像砂紙摩擦、淚流不止，連手機屏幕都看不清，她趕緊前往東南眼科醫院就醫。
中醫眼科主任肖國武發現她的雙眼角膜上皮大面積損傷，視力從1.0驟降至0.5，確診為過敏性結膜炎。醫生表示，小嵐佩戴的隱形眼鏡可能吸附了花粉顆粒，形成「微型過敏炸彈」，加上反覆揉眼，最後導致機械性角膜損傷。
據介紹，過敏性結膜炎是眼結膜對過敏源刺激產生超敏反應所引起的一種疾病。每年3-4月，過敏性結膜炎患者激增，而因為眼部奇癢頻繁揉眼，導致角膜損傷的比例也高。
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