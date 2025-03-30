福建25歲女戴隱形眼鏡賞花視力驟降　醫揭眼鏡吸花粉或成過敏炸彈

《福建衛生報》近日報道，福州一名25歲女子佩戴隱形眼鏡賞花後，眼睛奇癢無比，視力也從1.0驟降至0.5。醫生表示，女子佩戴的隱形眼鏡可能吸收吸附了花粉顆粒，形成「微型過敏炸彈」。



在海珠國家濕地公園內，宮粉紫荊的品種十分豐富，有白色、粉紅色、紫色等，是其他地方不容易看到的。（視覺中國/當代中國授權）

報道指，福建福州的一名25歲女白領小嵐（化名）周末與朋友到網紅公園賞花，並在花叢中拍了幾個小時的照片。

示意圖。（視覺中國）

次日，小嵐的雙眼刺痛，就像砂紙摩擦、淚流不止，連手機屏幕都看不清，她趕緊前往東南眼科醫院就醫。

中醫眼科主任肖國武發現她的雙眼角膜上皮大面積損傷，視力從1.0驟降至0.5，確診為過敏性結膜炎。醫生表示，小嵐佩戴的隱形眼鏡可能吸附了花粉顆粒，形成「微型過敏炸彈」，加上反覆揉眼，最後導致機械性角膜損傷。

3月9日天氣回暖，沙田石門安景街公園的櫻花滿開，吸引不少人來賞花及拍攝。（倪清江攝）

馬鞍山西沙路兩旁紫花風鈴木近日盛開，現一片粉紅色花海，12月29日吸引大批市民到來賞花。（盧翊銘攝）

據介紹，過敏性結膜炎是眼結膜對過敏源刺激產生超敏反應所引起的一種疾病。每年3-4月，過敏性結膜炎患者激增，而因為眼部奇癢頻繁揉眼，導致角膜損傷的比例也高。