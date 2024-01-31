定牡丹為國花？林草局「意見難統一」　網民：國之大非一花可代表

中國國花是什麼花？

長期以來，色澤艷麗、花大而香的牡丹，一直都有「國色天香」「花開富貴」等美好寓意，甚至一度在國人投票中被選為「我心中的國花」。不過截止目前，中國仍未確立國花。

對於將牡丹依法定為中國國花的建議和呼聲，國家林草局於昨日（30日）在官方網站發布覆文，表示「各方意見仍難以統一，時機尚未成熟。」



覆文指，國花是國家文明的重要標誌，也是民族文化的重要組成部份。中國花卉栽培歷史悠久，花文化底蘊深厚，擁有豐富的種質資源，被譽為「世界園林之母」，亦是世界最大的花卉生產國、重要的花卉貿易國和花卉消費國。確定國花，有利於向世界展示中國璀璨的花卉文化，有利於彰顯中國大國地位、展現中國大國形象。

林草局介紹，長期以來，有過多次國花評選活動。1994年，原農業部指導中國花卉協會，在全國範圍內開展了國花評選活動，提出了牡丹為國花的方案。2005年，原國家林業局指導中國花卉協會分別召開了國花評選會議，專題研討國花評選問題。2006年，該局向國務院上報了《關於報請審查確認國樹國鳥國花評選結果的請示》。

2011年，該局聯合多部門向原國務院法制辦，匯報了「國樹、國鳥、國花」評選的進展情況。2019年，又再次組織專家學者召開國花評選座談會，中國花卉協會透過網路進行了「我心中的國花」民意調查。但目前，因各方面意見仍有較大分歧，難以統一，確定國花的時機尚未成熟。

林草局表示，下一步仍將加大國花相關知識的宣傳普及，充分傾聽各界意見，不斷提高參與度，有秩序地推進國花確定工作。

對於國花評選，除了牡丹外，「梅蘭菊」、茉莉花等都曾被提名，本次亦再掀網絡討論，有網民認為「泱泱大國，物種豐富，僅一種花不足以代表。」，也有網民表示，國家地大各地氣候不一，多地並不適合牡丹生長，「每個省一個省花就比較適合。」但也有網民稱，「在老百姓的認知裡，牡丹已經是國花了」。