有片｜江蘇小白犬慘遭車撞倒臥路中 2流浪狗車流中冒險救下同類
撰文：盛昀
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內媒《荔枝新聞》報道，3月30日，江蘇常州一隻狗狗跑上公路，遭車輛撞倒，兩隻流浪狗冒險在車流中將被撞倒的狗狗拖到安全的路邊。狗主人表示，目前小狗已經救活了。
CCTV畫面顯示，一隻白色犬隻在馬路上被車輛撞倒，倒臥在路中間，期間有不少車輛來往，但並未停車。有兩隻白色流浪狗多次嘗試將遭遇車禍的狗狗拖到安全位置，最終成功將遭遇車禍的狗狗帶到路邊。
狗主人薛先生表示，他家的狗狗從門縫中鑽出去了，然後被車撞了，後來被兩隻狗狗拖到路邊上。薛先生指，兩隻狗狗是流浪狗，他看完閉路電視畫面十分難受，但表示狗狗已經被救活了。
不少網民表示十分感動：「兩個流浪的小寶貝好勇敢。」「希望結局能美好。受傷狗狗恢復健康，流浪狗狗能有個溫暖的家！」「小狗這麼可愛，保護小狗。」
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