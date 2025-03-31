房車墜河慢跑男不顧低溫營救　夫婦不諳水性生死一線：先救老婆

中國浙江省杭州市傳出一起驚恐意外，一對夫妻駕駛休旅車，突然墜河，兩人雖爬出車外，但眼看就要滅頂，所幸一名男子慢跑運動時經過，他不顧低溫跳下河營救，成功救出兩人。



即睇事發經過：



《杭州日報》報道，這起事件發生於3月30日清晨約6時，一對夫妻駕駛一輛灰色休旅車，不知何故突然衝入一條河內，當時車頭迅速沉沒，夫妻檔火速從前排位子爬出來，死死扒着車窗邊緣不敢動，其中妻子身體已被淹沒，只剩頭部露出水面，而兩人都不會游泳。

當時男子陳小榮與朋友正在慢跑，見狀立即伸出援手，他們找到路邊設置的緊急救生圈，陳小榮則乾脆脫去上衣，跳進冰冷河水裏，其中丈夫見狀立即呼喊「先救我老婆」，陳小榮趕緊先拉出墜河女子，之後再把救生圈拋向男子，沒多久車子救迅速下沉，場面驚險，而這對夫妻平安獲救上岸。

事發後陳小榮說，他跳下水前曾「考慮了1分鐘」，畢竟沒遇過這種情況，「我知道有人打110，但不確定多久到。因為兩個人一點都不會游泳，情況這麽緊急，繼續沉下去非常危險，先下水再說。」

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