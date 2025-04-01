北京山姆蓮霧中吃出肥蟲蠕動　客服稱很正常，網民多撐商家？

《南方都市報》報道，北京一名消費者在山姆購買的蓮霧中吃出活蟲，客服指因為水果類商品沒有使用藥，出現蟲是正常情況，可以申請售後。事件引發關注，不少網民指客服說的話合理：「雖說客服說的太直接，但確實是實話。」



北京山姆蓮霧中吃出肥蟲蠕動。（南方都市報）

近日有網民表示，其在北京大興山姆會員店購買一盒黑金剛蓮霧，回家洗水果時發現蓮霧有磕碰。該網民用嘴將水果有磕碰的地方啃掉時，發現蟲子尾巴露了出來。掰開水果後發現，有的蟲子死了，還有更肥大的蟲子在蠕動：「有七八條活體蟲，真的好噁心。」

北京山姆蓮霧中吃出肥蟲蠕動。（南方都市報）

山姆會員商店在線客服回應稱，「這個是正常情況的，因為水果類商品沒有使用藥之類的。但一般很少會出現這種情況，我們售賣也會提前檢查商品，保障商品品質。如果消費者遇到該情況，可以聯繫客服處理或申請售後。」

北京山姆蓮霧中吃出肥蟲蠕動。（南方都市報）

事件引發關注，網民大多認為客服說的話合理：「雖說客服說的太直接，但確實是實話。」「確實，我老家自己種的水果很多都會有的。」「蓮霧這個真的表面看不出來，吃的時候最好切開。」「不打藥很好啊，聯繫客服換唄。」

但也有網民指山姆應該加強品控：「換做是我吃到蟲我第一想法是沒打過藥沒科技，但還是會怪山姆品控沒把控好，該退退。」「大家在超市花錢都是想吃健康乾淨的水果，這麼有名的超市不應該提前檢查嘛。」