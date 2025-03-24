上海女曝茉莉奶白喝出成個膠袋　公司致歉指操作流程疏忽

綜合內媒報道，3月23日，上海一名女子發帖指在茉莉奶白的奶茶中發現了一整個膠袋。3月23日晚，茉莉奶白致歉，表示問題源於門店在操作流程中的疏忽，並已對涉事門店進行閉店整改處理。



3月23日，上海一名女子發帖指點了一杯茉莉奶白的奶茶，飲筒插進去發現不對勁，有東西擋着。此後博主撕開奶茶封口，從杯子裏抽出了整個透明膠袋。

茉莉奶白被指喝出膠袋。（南方都市報）

該消費者更新後續稱，店家處理很積極，已賠付1000元。茉莉奶白也在微博發佈致歉聲明，稱經調查，此次問題源於門店在操作流程中的疏忽，導致異物未能被及時發現。目前已對涉事門店進行閉店整改處理。後續企業將加強對所有門店規範流程的日常監督和檢查力度，杜絕類似問題再次發生。

茉莉奶白於2021年在深圳開出首家門店。（南方都市報）

據介紹，茉莉奶白於2021年在深圳開出首家門店，截至今年3月10月，共有門店1071家，其中深圳門店超50家。