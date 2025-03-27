成都3人凌晨當街掀開井蓋撈取「地溝油」　市民憂流入餐飲店

撰文：陳進安
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周日（23日）凌晨1時，四川成都市民陳先生與朋友聚餐結束，途經成華區東郊記憶時，偶然發現一組三人正掀開井蓋撈取地溝油。刺鼻的氣味讓他感到噁心，陳先生擔心他們會將這些廢油回收加工後再流入餐飲店，於是拍下了影片並向媒體反映，希望相關部門能介入調查。

據《封面新聞》報道，陳先生描述道：「當時一男一女正在掀開路邊的井蓋，從裏面撈出黃色油污，盛到旁邊的白色小桶裏。」他在凌晨1時55分左右，從一家燒烤店出來時看到這一幕，便本能地叫住了他們。「我大喊『你們在幹嘛，偷地溝油嗎？』」聽到聲音的兩人立刻停下動作，隨後將裝滿地溝油的桶提向路口。

同時，另一名男子從一輛外地牌照的五菱宏光面包車上下來，三人將白色小桶裏的油污倒入車內的藍色大桶，車裏還放著幾個一米多高的藍色大桶。隨後，三人駕車離開現場。

陳先生表示，他之前看到過類似的情況，因此十分擔心這些油會再次回流到餐桌上。他用手機全程拍攝了三人打撈地溝油的過程，並記錄下車牌號，隨後撥打12345向相關部門反映情況。

3人凌晨當街掀開井蓋撈取地溝油。（影片截圖）

據了解，之前也有市民舉報過深夜「偷地溝油」的事件，經成都市市場監管局聯合城管、市政等部門核實，打撈的地溝油被某油脂公司收集，經脫水處理後用於生產生物柴油。然而，處理這類業務需具備相關資質，陳先生所遇到的三人是否擁有這些資質仍需進一步確認。

記者隨後聯繫了四川省市場監督管理局和成華區綜合行政執法局。成華區綜合行政執法局工作人員表示，已對陳先生反映的路段進行檢查，但未發現有人撈取地溝油的情況，並將加強該路段的巡查力度。

四川省市場監督管理局的值班人員已記錄相關情況，但需等執法人員調查確認後再進行回覆，並建議陳先生向當地公安部門反映。跳蹬河派出所表示，收到相關視頻後會展開調查。

陳先生還建議，正規的廢油轉運人員在執行任務時應使用統一標識的車輛和工作服，並在打撈和處理過程中設置相關說明和提示，以免造成誤解。如果是非正規的回收行為，應該受到嚴懲。「這涉及到食品安全，沒有人希望自己點的外賣或火鍋使用這樣的油。」

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