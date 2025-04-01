宇樹人形機械人直播帶貨　1分鐘賺逾100萬！售賣商品是「好兄弟」

作為「全球首個AI機械人主播」，宇樹科技G1人形機械人登上電商平台進行直播帶貨，並創下1分鐘內銷售額100萬元（人民幣，下同）的記錄，而它售賣的是自己的「好兄弟」——宇樹科技GO2機械狗。



宇樹科技G1人形機械人直播帶貨，售賣宇樹科技GO2機械狗。（澎湃新聞）

綜合內媒報道，周一（3月31日）晚，G1人形機械人在「交個朋友」直播間售賣GO2機械狗，包括AIR與PRO兩款商品五種組合，售價自9997元至21999元不等，1分鐘內的銷售額就超過了100萬元，直播進行了十多分鐘，最終成交額約190萬元。

直播過程中，G1人形機械人作為主播講解商品，講品過程中，GO2機械狗在一旁展示了握手、拜年、跳躍等動作。值得一提的是，G1人形機械人除了承擔帶貨職責外，還與人類主播進行了有來有往的人機互動，其還機智應對網民即興提問，被戲稱「高情商」。

宇樹科技G1人形機械人是「全球首個AI機械人主播」。（澎湃新聞）

宇樹科技G1人形機械人和GO2機械狗在李佳琦直播間。（澎湃新聞）

事實上，這並非G1人形機械人首次出現在直播間，3月8日晚，它曾與GO2機械狗一同亮相李佳琦直播間。在李佳琦的引導下，G1人形機械人、GO2機械狗能說話、能打招呼，還能發出誇獎。當時，GO2機械狗還展示了後空翻、倒立、跳舞、比心、運載物體等技能。