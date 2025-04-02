埃及熱氣球相撞破洞急降落　中國遊客：當地人鼓掌像慶祝劫後餘生

埃及當地時間4月1日早上6時許，南部旅遊城市盧克索有兩個觀光熱氣球相撞，其中一個熱氣球破裂，需要緊急降落。

有乘坐出事熱氣球的中國遊客稱，熱氣球起飛不久便被撞，然後開始旋轉，駕駛員讓全部乘客蹲下，很快就安全降落地面，「落地後一群當地人圍著我們鼓掌，像是慶祝劫後餘生」。



網傳影片顯示，當時處於上方的熱氣球吊籃撞到下方的熱氣球，現場遊客發出一片驚呼，在被撞熱氣球緊急降落時，眾多當地人衝向降落地點救助。

中國遊客「Dram」介紹，當日他在清晨近6時坐上熱氣球，正常起飛後不久突然特別搖晃，駕駛員讓全部乘客蹲下，「當時大家也沒有特別驚慌，我還以為是正常情況」。3、4分鐘後，熱氣球安全降落地面，「這時有人才發現氣球上有一個洞。因為時間持續不長，沒有什麽感覺」。

處於上方的熱氣球吊籃撞到下方的熱氣球。（影片截圖）

熱氣球被撞後有一個破洞。（影片截圖）

來自上海某高校的教師吳先生稱，當時乘坐的是當地Easy Air Balloon公司的熱氣球，乘客大概有20人，來自各個國家，約有10名中國人。起飛前，工作人員花了很長時間才為熱氣球充滿氣，但起飛後不到1分鐘，他就感到一陣類似飛機的顛簸，然後氣球開始旋轉，很快就降落，「落地之後，周圍圍了一大圈當地人給我們鼓掌，像是慶祝劫後餘生」。

中國遊客馬先生介紹，出事的熱氣球是當天起飛的第一批中的最後幾個，從起飛到降落只持續了大約3至4分鐘，「因為整個時間不長，我沒有反應過來就降落下來了。好像是熱氣球破了一個洞，後來我們也看到那個洞。事後回想，才感覺太危險了」。

緊急降落後的觀光熱氣球頂部明顯可見破洞。（上游新聞）

熱氣球緊急降落時，眾多當地人衝向降落地點救助。（影片截圖）

有目擊者稱，出事的熱氣球被上方另一個熱氣球的吊籃刮到氣球表面，「下面那個氣球球體已經有點陷進去了，然後就漏氣往下墜了點。這個熱氣球立即開始緊急降落，現場地面的人幾乎全部衝上去了。我老公在拍風景時，拍到了降落後那個熱氣球頂上的大洞」。

目擊者表示，暫不清楚為何兩個熱氣球會相撞，到底是處於上方的熱氣球沒有保持好距離，抑或是被大風吹到，官方尚未公布具體原因，「首飛的一批熱氣球結束後，二飛就全部取消了。我酒店老闆說是因為起風了」。

熱氣球緊急降落時，眾多當地人衝向降落地點救助。（影片截圖）

熱氣球緊急降落時，眾多當地人衝向降落地點救助。（影片截圖）

降落後不少當地人圍住了熱氣球。（上游新聞）

中國駐埃及大使館曾多次發布旅遊提醒。在2024年4月發布的安全文明旅遊系列提醒中就表示，曾接到中國遊客在盧克索乘坐熱氣球期間發生意外受傷的報告，該地區曾發生多宗熱氣球事故，造成中國遊客傷亡。

中國駐埃及大使館提醒來埃中國遊客，乘坐熱氣球是一項具有較大危險性的旅遊項目，請謹慎選擇。如要乘坐熱氣球遊覽，應充分認識其風險，務必選擇有資質的從業機構，購買必要保險。了解並遵守熱氣球載客量限制，跟蹤天氣信息，聽從專業人員指導，防止發生意外。