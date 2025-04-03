新疆4人組織女子健身室賣淫最高獲刑5年　網民：這什麼新賽道？ ​

新疆十二師法院公眾號3月27日發佈案例，指四人在健身室組織女子賣淫，主犯以組織賣淫罪，被判處有期徒刑五年六個月，並處罰金四萬元人民幣（下同）。



示意圖。（視覺中國）

示意圖。（視覺中國）

據新疆十二師法院公眾號3月27日消息，2020年至2021年，被告人張某在某健身室原辦公區域內設置賣淫場所，招募多名女子從事賣淫活動，招攬嫖客，從中獲利。

張某安排被告人劉某管理賣淫場所、收取嫖資、帶領賣淫人員由客人挑選，每天獲得報酬300元；安排被告人李某提供微信收款二維碼用於收取嫖資，並將嫖資提現後交給張某，每天獲得報酬300元。

期間，被告人張某收取嫖資23萬元。被告人周某提供賣淫場所，容留多人賣淫，並收取費用。

法院。（新疆十二師法院公眾號）

法院。（新疆十二師法院公眾號）

被告人張某組織多名女性從事賣淫活動，其行為已構成組織賣淫罪。被告人劉某、李某明知張某組織賣淫，為其提供協助和幫助，構成協助組織賣淫罪。被告人周某明知被告人張某組織賣淫，仍提供經營場所容留多人賣淫，構成容留賣淫罪。

示意圖。（視覺中國）

綜合考慮以上被告人坦白情節、認罪認罰，予以從輕懲處。依法以被告人張某犯組織賣淫罪，判處有期徒刑五年六個月，並處罰金人民幣40000元。被告人劉某犯協助組織賣淫罪，判處有期徒刑二年，並處罰金人民幣15000元。被告人李某犯協助組織賣淫罪，判處有期徒刑一年六個月，並處罰金人民幣15000元。被告人周某犯容留賣淫罪，判處有期徒刑一年，並處罰金人民幣10000元。

不少網民感到驚訝：「這什麼新賽道？」 ​「原來說是去健身，回來虛脫的樣子是這種情況啊」「桌球室就已經讓我驚詫了，這又冒出來個健身室。」