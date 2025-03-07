「長沙花魁」爆紅　「玉蘭路紅燈區」百元有找？全盛時如飛田新地

黑絲大長腿的「長沙花魁」在國外社群媒體「X」上一夕爆紅，甚至有網友貼出近40名男子排隊等著上門的誇張現象，由於時值全國兩會舉行期間，內地網絡一片「靜悄悄」，相片及事實是否為AI合成或移花接木，真偽難辨。



然而，其所在的「玉蘭路」在內地尋芳客「老司機」們的心裡卻頗負盛名，在暗巷中曾存在俗稱「快餐」的「按摩一條街」，吸引不少網友拍影片「探店」。

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據了解，長沙玉蘭路位於岳麓區，全長僅3公里，但由於地處交通轉運要道，吸引百餘家餐飲店聚集，更令人驚訝的是，全盛時期還擁有上百家賓館，被當地人視為年輕人「談情說愛」的聖地之一。

不過，玉蘭路周邊多為老舊平房，環境較為雜亂，被「老司機」們盛傳的「百元蛋炒飯」便隱藏在巷弄裡，成為頗負盛名的「地下紅燈區」。從內地各大影音平台上搜索便可以發現，不少網友曾帶著「朝聖」的心態前往「探店」，透過鏡頭便可一窺端倪。

影片中，只見一條較為破舊的巷道裡，映入眼簾的是一整排的按摩店，從門口向內望去，無一例外都端坐著數名穿著清涼、精心打扮「小姐姐」，這批女子不時向外張望，和路過的「客人」們進行「眼神交流」，也不乏有男客與之交錯進出，明眼人一看就知道「不單純」。

長沙玉蘭路位處交通轉運要道，吸引各種餐飲小吃店聚集，十分熱鬧。（微博圖片）

網友前往玉蘭路的巷弄內探店。（搜狐視頻截圖）

網友前往玉蘭路的巷弄內探店。（搜狐視頻截圖）

網友前往玉蘭路的巷弄內探店。（搜狐視頻截圖）

根據百度「老司機交流」貼吧裡的資訊顯示，網友們多以「蛋炒飯」來形容，藉此規避審查，在論壇內互相交換「消費」資訊，「158蛋炒飯」的說法便是從論壇中逐漸傳開。因此，玉蘭街也是當地警方重點打擊，掃黃打非的「重災區」。

據悉，在警方的大力掃蕩下，進入深夜後，年輕女子「站街」的情況已不多見，多數仍在此地從事「交易」的女子紛紛遁入暗處，透過網路群組與「老司機」們牽線，躲避警方的查緝，從貼吧論壇上仍能發現近期貼出的資訊。

本次在網路上爆紅的「長沙花魁」掀起一股話題，在官方未出手「闢謠」或是發佈相關查處資訊前，不少人仍抱持懷疑態度，尤其在影片中還出現「第三條腿」，更讓人懷疑是透過AI生成，只為在兩會期間炒作「腥羶色」的議題，背後目的不言而喻。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】