美國網紅「甲亢哥」訪港　體驗叮叮車、打小人與市民激情互動

YouTube上擁有3770萬名粉絲的美國網紅「IShowSpeed」（內地稱其為「甲亢哥」），自3月24日開啟中國行並全程直播，引發全球網民的關注。今日（4日），他來到香港，除了體驗「打小人」，更前往海洋公園遊覽，並首次看到大熊貓。



甲亢哥早上先到訪銅鑼灣時代廣場，並來到鵝頸橋，在攤主的教導下親自上陣體驗「打小人」。之後，他來到海洋公園，除了乘搭纜車，他還參觀大熊貓，並慨嘆自己這一生第一次見到大熊貓，不敢相信牠們是真實的動物。他亦在工作人員的陪同下投餵企鵝。此外，他還體驗了香港的地道小食，如雞蛋仔，並和市民一起打球、與消防員握手等。

甲亢哥幫路人繫鞋帶。

甲亢哥人生第一次見到大熊貓。

甲亢哥與人互動。

他到鵝頸橋，在攤主的教導下親自上陣體驗「打小人」。

他到鵝頸橋，在攤主的教導下親自上陣體驗「打小人」。

下午，他更坐上了「叮叮車」，坐在第二層的他維持「亢奮」狀態，手持「劍」並把半個身伸出車外，與另一架電車上的乘客握手，其粉絲則跑出馬路追逐著電車，雙方激情互動，在線觀看人數超過15萬。

甲亢哥與另一架電車上的乘客握手。（影片截圖）

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本名Darren Jason Watkins Jr的甲亢哥生於美國俄亥俄州辛辛那提市，今年只有20歲，是美國YouTube實況主暨饒舌歌手，聞名於線上直播，實況內容則以遊戲為主。2020年，他因聽了歌手大張偉的《陽光彩虹小白馬》而在中國網絡走紅，歌中反覆出現一句「你是內內個內內個內內」的歌詞，被甲亢哥聽成侮辱性詞「Nigger （黑鬼）」，素來以誇張表情及嘶吼式直播聞名的他隨即暴走，成為熱話。

IShowSpeed中國行直播。

3月24日起，甲亢哥開啟中國行，並在Youtube上全程直播自己在中國的行程，引發全球網民關注。其行程涵蓋上海、北京等城市，直播除了體驗中國本地文化、美食、交通以外，也與普通民眾互動，引來大批民眾圍觀。

在上海期間，他在公園與民眾齊唱前述歌曲《陽光彩虹小白馬》，片段一度爆紅，不少網民直呼「太好笑」、「他比我們還懂網絡梗」。他還與藝人王嘉爾見面，兩人一同打乒乓球，跳了中國傳統的舞獅，在火鍋店體驗經典的「扯麵」等。

而在北京時，他穿着紅色「大花襖」西裝參觀故宮、攀登長城，更試喝豆汁及爆肚等北京地道美食，直言味道「特別、有趣」。他不時用生硬但誠懇的普通話向民眾打招呼，更高呼「我愛中國」。其TikTok及YouTube直播中，彈幕密集、觀看人數屢破百萬，外國網民亦留言驚訝「中國城市好乾淨」、「中國人好友善」。

值得一提的是，甲亢哥的行程還引起了官方關注。中國駐美大使館就發文點讚，稱這位20歲的美國網紅正用數字的方式彌合文化鴻溝，並為外國觀眾創造了解中國的新渠道。4月1日，外交部發言人郭嘉昆表示，海外博主通過一鏡到底的直播，全景展現一個沒有剪輯和「濾鏡」的真實中國，並透露中國將出台更多便利化措施，促進中外人員往來。