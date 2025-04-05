夜空驚現藍綠色「火球」！上海江蘇多地民眾直擊　專家稱並不常見

上海、江蘇、浙江多地周四（4月3日）晚，驚現一顆閃耀的「火球」劃過上空，不少網民都記錄這一轉瞬即逝的景象。



火流星。（網上圖片）

網民熱議。（小紅書）

2025年4月3日火流星。（仰望星空）

綜合內媒報道，當晚7時56分左右，一個藍綠色、拖着一條長長「尾巴」的「火球」，迅速劃過天空，上海多區以及江蘇、浙江多個城市都有網民直擊這一壯觀景象。

有網民稱，「超級大顆」、「瞬間天都亮了」、「一瞬間還以為是煙花」、「不管三七二十一，先許願」、「我也看到了，真的有人拍到了，好激動」。

那麼，「火球」究竟是什麼？紫金山天文台科普部科普主管王科超表示，從現有資料看，基本可以確認這是火流星。「通常，人造衛星等墜入大氣層角度較小，而這顆火流星墜落時，角度較為垂直。這是區別二者的關鍵。」

藍綠色的火流星。（小紅書）

2024年11月3日，上海嘉定監測到的火流星。（上海流星監測網）

2024年12月15日，雙子座流星雨期間上海崇明監測到的火流星。（上海流星監測網）

上海天文館亦有專家表示，火流星主要指亮度比較亮的流星，在天文圈也有人把它定義成亮度比-3等（星等越小越亮）更亮的流星，國外亦會稱之為「Fireball」。上述火流星因為亮度較亮，而且出現的時間也剛剛好，被很多人觀測到。「像這一顆確實亮度大大超過了一般的流星，不算很常見，可能一年中會有十多顆，所以大家還是比較幸運。」

至於火流星是怎麽形成的，太空中，一些沒有特別固定的軌道，隨便流浪的物質統稱為流星體。它可能是一個小的碎片，或者小的石頭。這些流星體闖入大氣之後，通過摩擦和壓縮空氣，產生燃燒發光的現象，就形成流星。這顆流星估計本來是一個比較小的流星體，尺寸大概在幾厘米。如果說是小行星這樣尺寸較大的天體進入大氣，那產生的亮度還會更高，如果直徑達到一兩米，「甚至會亮如白晝」。