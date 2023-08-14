人造流星雨？東莞上百架無人機表演時突高速墜機　民眾尖叫躲避

近年來內地十分流行無人機表演，廣東東莞一家動物園8月11日晚，上百架無人機在表演過程中，突然集體「墜機」，讓現場觀眾從驚艷變驚嚇，發出陣陣尖叫，園方表示是因為臨時收到空中管制通知導致意外。



現場影片顯示，五顏六色的無人機如倒掛的銀河般，緩緩從地面飛向高空，配合音樂變化圖案列陣，絢麗景象引得圍觀群眾歡呼叫好，大家紛紛拿出手機拍照。另一段影片中，原本炫亮多彩的無人機群，突然如彩色流星般，同一時間從空中高速墜落，引發民眾驚叫不斷急忙跑開。

即睇事發經過截圖：（按圖了解）

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據《極目新聞》報道，涉事動物園工作人員表示，當時正在表演的無人機大約有上百架，是因為臨時收到了空中管制的通知，才導致無人機墜落，「現場沒有人員受傷，只損壞了一些機器」。

園方表示大約一個月前推出無人機秀，在進行表演之前，會有工作人員劃定一塊表演區域，民眾只能在劃定的表演區域外觀看無人機秀，因此事發時並沒有人員在表演區域，此前他們也接到過空中管制的通知，但8月11日晚通知得比較突然，此後他們會提前進行溝通。

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