19歲男子當「相思子」是紅豆　誤食逾20粒！食物中毒釀腎損傷險死

近日，內地一名19歲男子因誤食逾20粒相思子後，出現頭暈、耳鳴、腹痛腹瀉、噁心嘔吐等多種症狀，危及生命。他被緊急送往醫院後被診斷為急性腎損傷，所幸經過緊急救治後脫離生命危險。



據《紅星新聞》報道，小曾（化名）有收集各類植物的習慣，看到相思子色彩鮮豔就購買了一些，但他並不知相思子有毒，以為只是普通可食用豆類。事發當天，小曾感到十分飢餓，就一口氣吃了20幾粒相思子。約半小時後，小曾便開始頭暈、耳鳴，隨即被送往醫院急診就診。

相思子。（紅星新聞）

急診醫學科醫生經過仔細詢問和查看小曾所食用豆類的照片，發現小曾吃的是有毒的相思子，即時判斷小曾是植物類食物中毒，予以洗胃、補液、完善肝腎功能檢查，並請重症醫學科緊急會診，隨後被收入重症醫學科進行監護治療。經過洗胃導瀉、補液擴容、抑酸護胃、血液灌流、維持內環境等治療後，小曾脫離生命危險並順利出院。

重症醫學科專家提醒，相思子非食用紅豆，從外觀上可將兩者區分。相思子表面紅色，種臍周圍呈烏黑色，而紅豆的種子為紅色，形狀較小，種臍呈白色。相思子的種子如果被咀嚼，毒素會迅速釋放，進入消化道，引起中毒；如果皮膚有破損或傷口，相思子毒素可以通過皮膚進入體內，引起中毒。因此不要採摘、把玩不明植物種子，若誤食，應立即催吐並保留樣本及送醫。

目前，小曾雖已出院，但其肝臟功能仍需長期監測。