內地18款「瘦身咖啡」摻禁藥西布曲明　蘭州破獲特大販毒咖啡案

甘肅蘭州警方3月14日偵破一宗特大生產、銷售有毒、有害食品案件，查獲一批被標榜為能「快速瘦身」的咖啡產品，經鑑定發現其中均非法摻入已禁用的中樞抑制藥物西布曲明。這批「毒瘦身咖啡」流入中國28個省市，涉案資金高達1500萬元（人民幣，下同）。



《央廣網》報道，當地警方表示，該犯罪集團將西布曲明添加入咖啡，再偽裝為「網紅瘦身產品」於各大電商平台販售。消費者服用後陸續出現心悸、嘔吐等症狀，才揭發這宗黑心食品案。

報道指出，蘭州警方透過大數據分析與跨區域協作，成功打掉該犯罪團夥，查封22家售假網店，查獲涉案咖啡產品13萬餘袋，涉案產品多達18種，全部含有違禁成分西布曲明。

甘肅蘭州公安查獲犯罪集團在「瘦身咖啡」裡添加中樞抑制劑。（央視）

一名消費者段先生接受媒體採訪時指出，他曾長期服用從網路購買的「瘦身咖啡」，在服用期間經常出現心悸、嘔吐等症狀，「剛開始服用的時候確實『療效』很好，兩三周能減五六斤，出現症狀以後，測出來體內含有西布曲明，當時就感覺這個東西不合適，我也在網上查了很多，發現這是一個違禁成分」。

蘭州公安局安寧分局治安管理大隊民警封振彬指出，這些產品的網上代理銷售時會刻意迴避成分說明，只宣稱「減肥效果極佳」，「他們還會偽造虛假的營業執照、生產許可，對消費群體進行麻痹」。

根據檢測結果，該集團販售的18種咖啡產品均含有西布曲明，該成分早於2010年即已被中國明令禁止銷售。

甘肅蘭州公安查獲犯罪集團在「瘦身咖啡」裡添加中樞抑制劑。（央視）

蘭州大學第一醫院臨床營養科主任醫師劉蓉指出，西布曲明是一種中樞抑制藥，對我們的心腦血管，尤其是心血管有很多的副作用，比方說，心律失常、心梗，心血管等不良事件的發生率會比較多。

目前案件仍在進一步偵辦中，警方呼籲消費者切勿購買來路不明的減肥產品，並留意產品是否清楚標示成分與合法認證。