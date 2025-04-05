老翁拜山誤吸一口燭煙！咳不停竟確診肺癌　感嘆：多虧老祖宗提醒

清明節是大家慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日。而中國浙江有一名老翁3年前在清明節祭祖時，突然被煙嗆了一下，咳嗽加劇便赴醫院檢查。豈料竟是肺癌晚期，他忍不住直呼「多虧老祖宗的提醒」。



根據內地媒體《杭州日報》，浙江大學醫學院附屬第一醫院於4月4日公佈一則病例。3年前的清明節，僑居法國多年的浙江人金伯（化名）返回麗水青田祭祖掃墓。就在他為祖先上香時，突然被煙霧嗆了一下，不停打噴嚏、咳嗽。

起初，金伯與家人不以為意。怎知咳嗽竟不斷加劇，便前往當地醫院檢查。醫生表示，在金伯的肺部發現腫塊，情況不樂觀，建議立即前往上級醫院做進一步檢查。這讓金伯相當意外，他自認身體硬朗，且生活習慣良好，從不抽煙，也沒感覺過肺部有異常。

他隨後前往浙江大學醫學院附屬第一醫院腫瘤內科看診。檢查結果顯示，金伯患晚期肺癌並發生淋巴結轉移。腫瘤內科、普通胸部外科、放療科等科室專家進行多學科聯合會診（MDT）後評估認為已無法進行手術。

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在得知自己罹患肺癌晚期且無法動手術時，金伯脫口而出稱，「多虧老祖宗讓我嗆了一口煙，這是他們的在天之靈在提醒我啊！要不我還不知道要拖多久才能發現呢！」

在積極配合治療後，金伯的病情好轉，癌細胞得到有效控制，體力也明顯恢復。他表示，今年要再去好好祭拜祖先，感謝祂們的保佑。

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