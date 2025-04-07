深圳法院拍賣羅湖80年代別墅 3094萬成交溢價率高達262%
撰文：林芷瑩
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近日，羅湖一套建於80年代的別墅以近3095萬元（人民幣，下同）的價格成交，溢價率高達262%。
據阿里旗下司法拍賣平台顯示，3月25至26日，深圳市中級人民法院拍賣羅湖怡景花園富景道九座170型房屋，吸引28人報名，競價405輪。拍賣的是建築面積約186.2㎡的別墅，起拍價約853.8萬元，最終以3094.6萬元成交。溢價率達到262%，起拍單價不到4.6萬元/㎡，成交單價達16.6萬元。
該房產由原業主於2012年買入，登記價為500萬元，持有不到13年，賬面溢價高達2594.6萬元。
羅湖區的怡景花園小區，是1983年開發建設的別墅住宅區，是深圳最早的別墅群，也被稱為深圳最早的富人區，小區共有325幢樓房，其中別墅266幢。
《南方都市報》報道，2003年前，小區曾有30幢別墅的業主申請重建。當時，深圳市規劃國土部門發放了《建設工程規劃許可》，該批別墅得到重建。
2003年後，深圳市有關部門不再批准重建，但仍有部分業主自行將舊房推倒重建。違建問題也成為該小區屢見不鮮的「常規操作」，曾有媒體在2011年報道了該小區的違建問題，彼時266幢別墅中，就有113幢屬於違建。
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