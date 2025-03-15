01實探｜逃離996躲鄉村躺平？　青年養老院住客：享受自由是權利

2024年，中國青年的職場困境一度達到頂點，失業率高企，社會競爭激烈，甚至出現了「爛尾娃」（Rotten-tail kids）一詞，形容那些不得不依靠父母的年輕人。許多年輕人開始選擇「慢下來」，躲進青年養老院、村鎮民宿，試圖在焦慮的現實中尋找喘息之機。由此，青年養老院在中國各地興起，成為新的生活方式。



這樣的選擇，是年輕人對內卷的反擊，還是對現實的逃避？



為了探究這個問題，2024年年底，《香港01》記者來到浙江湖州的「浪潮青年養老院」，訪問了院主大白以及幾位住客。在這裡，年輕人真的找到了理想的生活方式，還是只是暫時的喘息？



浪潮青年養老院坐落在浙江長興的一個小村莊，四周環繞著竹林，環境幽靜，看似與傳統的老年養老院無異。但也正如前綴的「青年」，這裡的住客幾乎都是20至40歲之間的年輕人。

浪潮青年養老院是浙江第一家青年養老院。（潘樂文攝）

浪潮青年養老院主理人大白。（潘樂文攝）

大白是浪潮青年養老院的主理人，他曾在北京的政府企業工作，又到全中國各地旅行，受朋友邀請來到長興，一起開設了這家青年養老院。「我們的Slogan一直是渴望做一個療癒、放鬆、解壓的自我發現之旅。」他認為，在城市裡，年輕人每天被高壓的工作節奏推著向前走，卻很少有時間靜下來思考自己真正想要什麼。

國慶時的這批住客給我留下了非常深刻的印象，中間不乏有學者、博士生、道士，還有離職的人，他們在尋找一些自我的過程。還有在城市裡當牛做馬當慣了的這種人，想出來給自己放鬆一段時間，什麼樣的人都有。 ——大白

來自蘇州的住客石頭，過去幾年一直輾轉於不同的城市，曾經創業現在進入企業當個普通的「打工人」，但當被問到「最適合生活的地方」，他毫不猶豫地回答：「在上海是生存，在蘇州才是真正的生活。」這次來到青年養老院給自己放長假，石頭表示，他雖然可以適應快節奏，但並不想讓自己被這種節奏綁住。

杭州司機風男。（潘樂文攝）

另一位來自杭州的受訪者風男，曾經創業失敗，如今成為專職司機，他對「躺平」的概念持懷疑態度，「真正想躺平的人其實很少，年輕人根本不可能真正『不工作』，我們這些中年人都不能躺平。」他認為，選擇來這裡的年輕人，並不是為了逃避，而是尋找喘息的空間，讓自己能夠以更好的狀態重新出發，「年輕人應該去享受生活，享受這種自由是我們的權利。」

「青年養老」的現實與理想

然而，青年養老院的環境，是否真能讓住客真正放鬆？作為一個新興概念，許多開設在鄉村的養老院實際上仍處於初期探索階段。住客的期待與現實，往往存在落差。

「來之前，我以為這裡會是那種海邊或者山邊的民宿，早晨可以在躺椅上看日出，晚上有篝火晚會，」石頭說，「但到了之後，發現這裡的環境其實還挺簡單的，沒那麼多額外的活動。」風男也表示，「設施比較簡單，如果要長住，可能還是會覺得有些不方便。」

青年養老院住客石頭。（ 潘樂文攝）

記者觀察，青年養老院的多數設施，都是由舊農家樂或舊校舍改造而成。且每日僅百元左右的房價，讓運營者只能極力壓縮成本，設備簡陋房間內需要自備生活用品，甚至連餐食標準也不固定。

對於大白來說，青年養老院更像是他的實驗性創業項目，而「盈利並非主要目標」，「目的是鏈接更多年輕人，一個院子不可能有上百個房間，人均收費是有限的，指望這個東西能賺到錢，都不現實，只有把自己心態放平，去連接更多年輕人。」

大白強調青年養老院的「社交屬性」，入住前對住客進行篩選，確保彼此理念相合，也正因如此，青年養老院的商業模式與民宿、酒店有很大不同，尚未形成穩定的盈利模式，「運營到現在，每個月屬於賠多賠少的問題，每個月穩定包是（賠）1萬塊錢。」

浪潮青年養老院主理人大白。（香港01 潘樂文）

你指望這個東西能賺到錢，不現實。真正能賺錢的方式，是把它做成連鎖品牌，或是變成會員制。但那又違背了最初的理念。 ——大白

躺平是為了更好地出發？

縱然離開了城市，但大白強調的「社交屬性」也反應出，大家並未真正「躺平」。吐槽職場生活、未來要做什麼、當下趨勢是什麼等等，都是青年養老院中大家聊起最多的話題。

大白表示，他希望來這裡的住客們能在交流中尋找創業機會，「我們其實有很多創業項目，提供給他們，所以大家來這邊住，不是說完全不賺錢了。我們這裡有些人，後來成為了我們的合夥人，或者在這裡結識了創業夥伴，最後又回到市場去做生意了。大家來到這裡，不是完全躺平，而是為了讓自己有一個重新調整的機會。」

大白強調青年養老院的「社交屬性」有別於普通酒店和民宿。（香港01 潘樂文）

石頭直言，現在的工作只是過渡，如果想要滿足自己的一點點野心，還是需要創業。目前，他正在考慮開一家桌球館或者羽毛球館，目標群體依然是年輕人，雖然當下消費降級、經濟低迷，但石頭仍認為只不過是大家的消費邏輯有所改變，「我周邊的人他們只要覺得這個錢花的值，基本上都是會消費的，主要看錢有沒有花的讓你舒心。」

這與社會輿論討論的「青年養老」「躺平」的刻板印象形成對比，許多人認為在青年養老院躺平的年輕人就是「廢青」，但事實上，他們並未放棄打拼奮鬥，而是積蓄力量等待爆發。就如風男所說，「真正能躺平一輩子的人，其實很少。」

內地社會「內捲」的議題近年來備受輿論關注。圖為北京夜晚燈火通明的寫字樓。（視覺中國）

內地企業打響「反內卷」第一槍

當青年養老院成為內地年輕人人們調解內卷和躺平的緩衝帶時，2024年年末，中央經濟工作會議強調，要「綜合整治內卷式競爭」。

2025年，大疆、美的、海爾等大企業更是打響了「反內卷」的第一槍，開始嚴格限制加班、禁止無效加班、落實雙休日等。除了企業外，部分地區政府開始明令禁止企業詢問女性婚育狀況，減少職場焦慮歧視；同時鼓勵企業推行彈性工作制，讓職場青年們實現「Work Life Balance」。

這是否意味著中國年輕人的「內卷時代」即將結束？還是只是企業為了響應國家、留住人才的「形象工程」？不論是哪一種，這些轉變和青年養老院的興起都在說明，當下的中國社會正在經歷從個體到群體系統的雙向解壓，大家都在嘗試為「停不下來」的社會留下喘息的空間。