2025中國「反內卷」元年？　年輕人想逃離的是「假努力」

「內卷」，這個原本帶點學術氣息的詞，不知從何時起成了中國社會，特別是年輕人嘴邊最高頻出現的詞彙。從最初的詼諧自嘲，到了今天的無奈，變成了無數人對現代生活中「努力卻沒有成果」「付出卻換不到成長」的共同感受。或者是為了逃離持續的自我耗損，也或者根本是逃避現實，「卷不過就躺平」出現了。



2024年11月，《香港01》實地採訪了浙江湖州的「浪潮青年養老院」的一班年輕人，他們說，不是不想拼搏，而是不想再被捲入沒有出口的無意義競爭；來到這裡不是逃避，而是重新尋找生活的節奏與價值。一個月後，中央經濟工作會議正式提出要「整治內卷式競爭」，到了2025年初，個大企業也接連調整管理制度，打響「反內卷」第一槍。「反內卷」這個曾屬於年輕人自我諷刺的詞彙，開始進入政策與企業的官方語言。但問題是，我們反的「內卷」到底是什麼？企業喊出的「反內卷」真的是轉變的開始，還是又一場形式主義的姿態？



「內卷」不是原罪 誰在製造「無效努力」

早在2018年，「卷」就已在中國青年人中悄然浮現；2020年，「內卷」一詞開始在網絡流行。它並非一開始就帶有負面含義，但隨著互聯網「大廠文化」進一步擴散，「內卷」從努力生活的代名詞，變成了「倉鼠跑輪」明知無用卻不得不做的現實困境。

社交網站上，從企業鼓勵「996」，到大廠員工加班猝死，再到網民對資本家的批判聲浪，「內卷」也逐漸被塑造成企業資本對底層員工的壓榨。「卷」似乎不是自願的選擇，而是被過度濫用的企業文化制度帶來的被動競爭，是用「狼性」拼搏精神對員工的剝削綁架。

然而，「企業資本」是這場「內卷」討論中唯一的反派角色嗎？有網民說，「老闆不走我不敢走」，「日報、週報、月報多寫幾頁紙顯得做事積極」......我們也許忽略了，「卷」不只來自上層，個體的自我規訓比任何明文規定都更具約束力。職場上的「自願加班」，在拼搏中不敢先停下來的腳步，都像是中世紀的贖罪券只求一份心安。

困在｢大廠｣危城裏的中國青年: 進去的人上不去，外面的人想進來

內地社會「內捲」的議題近年來備受輿論關注。圖為北京夜晚燈火通明的寫字樓。（視覺中國）

青年養老院裡的年輕人：「反內卷」不是「真躺平」

2024年11月，我們就在浙江「浪潮青年養老院」見到了一班從虛幻心安中清醒過來的年輕人。他們有些是來自北上廣深的大廠打工人，也有的是學者博士，還有人創業失敗、準備轉行。雖然已住進「青年養老院」，但餐桌上他們討論的話題仍是創業、工作，是還有什麼更好的項目；有人選擇留下來成為「青年養老院」的合夥人；更多人則坦言，旅行並非主要目的，而是希望在這個過程中，尋找合適自己的創業機會。

住客風男說，「我們不是要養老，根本不可能真正『不工作』，只是想要在工作時也能擁有享受生活的權利。」這些年輕人並沒有否定競爭，他們反對的是讓人停滯、讓人空轉的那種無意義消耗；他們所逃離的，不是挑戰本身，而是那種「做很多但什麼都沒留下」的疲憊感。

+ 1

根據智聯招聘2025年1月發布的《2024職場人滿意度指數調研報告》顯示，有7成受訪者有「工作腦」，其中00後最為嚴重。顯示出年輕人並未因工作挑戰壓力而放棄努力選擇躺平。

國家制度到大廠悔改 「反內卷」是重塑努力的價值

在我們離開浙江的一個月後，「反內卷」從年輕人的口號，成為了政策與企業的正式表述。2024年12月，中央經濟工作會議明確提出，要整治內卷式競爭；並於2025年政府工作報告中再次強調這一目標。不久後，2025年初始，大疆、美的、海爾，接連宣布實施「反內捲」措施，開始嚴格限制加班、禁止無效加班、落實雙休日等。就連極端求「快」的外賣美團，也開始試行「跑單12小時強制下線」與取消「超時扣款」機制，這些舉措似乎象徵著中國企業正在集體告別那個以疲憊為榮的年代。

很明確國家提出「反內卷」並不等於「反競爭」。這些政策的真正本質，是國家層面對於勞動者權益的再保障，希望糾偏將「無效競爭」「過度消耗」從制度與文化中剝離，回歸以「人」為中心的勞動價值觀中。而這些率先改革的大廠們，過去也正是被批評為「壓榨勞動力」的代表，他們曾塑造了「內卷之最」。如今它們紛紛轉向，某程度上不只是對政策的順從，更像是國家政策與企業之間的一次「同頻共振」，政策尋求保障人，企業需要留住人，兩者最終在「重建人本身的價值」上找到了交集。

躺不平捲不起：中國年輕人「四不」成潮流 困境「香港化」？

反內卷｜大疆開始強制員工晚9點前下班 HR到工位上趕人

不過，轉向的標語容易喊出來，深層次的思想文化變革卻不容易跟上。「強制下班」「加班文化開始退潮」等熱搜下，有人質疑，「是不是換成線上加班？」「強制下班後，會不會改為線上回訊息？」還有人表示，改革要看落地效果，企業不要只是「一時衝動」。這種擔憂並非空穴來風。根據智聯招聘2025年1月發布的《2024職場人滿意度指數調研報告》顯示，超過一半人未休完年假，主要原因為「工作太忙」（31.5%）和「公司不支持」（25.3%）。

浙江大學管理學院教授王小毅在接受《每日經濟新聞》採訪時指出：「反內卷不應只是管理制度的修補，而是從效率驅動走向人性價值驅動的范式轉變。」如果改革只是把時間表換成App訊息列表，把打卡改成遠端監控，那只不過是另一種的形式主義。真正的變革是從底層信念與深層次的制度文化開始鬆動，是重塑社會對於「努力的價值」本身的認知。

根據智聯招聘2025年1月發布的《2024職場人滿意度指數調研報告》顯示，超過一半人未休完年假，主要原因為「工作太忙」（31.5%）和「公司不支持」（25.3%）。

內卷的切割：競爭沒錯，方向與結果才重要

回顧「內卷」一詞的流行，它最初只是年輕人對生活壓力的詼諧自嘲，漸漸成為對過勞與無效競爭的控訴。真正的問題，從來不在於競爭本身，而在於競爭的方向與結果：當加班淪為表演、當PPT的厚度取代實質內容、當「狼性文化」被誤用為自我壓榨的合理化，這些才是違背了競爭本意的惡性內卷。

從企業競爭來看，就如小米用技術創新「卷」出低價高質的手機與家電，擠壓市場卻同時提升整體效率與產品力，這種「卷」為社會創造了價值，對消費者與產業皆有正面影響。這是良性的競爭，不是你做得比別人苦，而是你能否創造出值得保留的價值。但在奶茶行業，當品牌為了搶佔價格優勢而壓縮原料成本、犧牲品質與服務，導致消費信任崩塌、產品同質化加劇，這種「卷」最終只留下價格戰與品質內耗。這不是創新，是消耗，是競爭本能走向的扭曲。

內地奶茶店倒閉潮 自殺式削價競爭、互相抄襲成致命原因？

內地奶茶店倒閉潮 自殺式削價競爭、互相抄襲成致命原因？

喜茶暫停加盟申請 指行業內捲價格戰無意義 ｢數字遊戲｣走到盡頭

「反內卷」並非恐懼競爭，而是應該有能力去辨別，「什麼是推動社會前行的良性內卷，什麼是讓個體困於循環的惡性內卷」，從而去建立一個新的競爭倫理。當美的集團的下班燈準時亮起、當青年養老院的住客在山野間討論創業可能，這些看似微小的片段，其實正在重構一種新的信念：我們可以保持進取，但不必成為競爭的俘虜。

2025年是元年但不是內卷的終點，它可能是一個重要的分水嶺，讓年輕人重新學會，如何在不確定中辨認「值得做的事」。正如管理學家彼得·德魯克所說：「效率是把事情做對，效益則是做對的事情。」我們真正需要反的，不是競爭，而是那些耗盡身心卻無法帶來意義的「假努力」。這場反內卷的實驗，若長久持續下去，或許未來我們不再只問「怎麼做得更多」，而開始學會問：「這件事，值得去做嗎？」