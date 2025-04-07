福建安溪一民宅屋頂倒塌　7人被埋獲救　親歷者：屋齡或超過60年

4月6日，福建泉州市安溪縣湖頭鎮竹山村一幢民宅的屋頂塌陷，7人一度被掩埋，後被全部救出並送院治療。親歷者小林表示，受損的民宅是其爺爺輩年輕時建的一棟土房，屋齡可能已超過60年，被埋者均是其親屬。



《大河報》報道，小林憶述，4月6日早上5時許，房屋傳出「砰」的一聲後，她和其他6位親屬都被埋在土房內，但她被埋得並不深。小林報警求助後，除了弟弟一家三口，其他人很快已被救出。

小林表示，弟弟、弟媳還有2歲半的侄兒稍晚才獲救，其中弟媳的腿部受傷較為嚴重，其他人則是身體有擦傷和瘀傷。

4月6日，福建泉州湖頭鎮竹山村一幢民宅的屋頂塌陷，7人一度被掩埋。（大河報）

小林介紹，客廳處於民宅的中央，客廳兩側分別有一幢兩層小樓，是其爺爺輩年輕時建成的土房，屋齡可能超過60年，有時刮風下雨，屋內會滲水，平日只有6人居住，但4月6日正逢清明假期，家中有11個人居住。

本次出現塌陷的是客廳右側的兩層小樓，一共住了9個人，其中7人被埋。小林稱，除此之外，房屋受損也造成了財產損失，一家人的貴重物品、證件等都被埋在廢墟內。

受損前的民宅。（大河報）

4月7日，安溪縣委宣傳部工作人員稱，該房屋倒塌致7人被埋，目前6人已出院，1人仍在住院觀察。

安溪縣發布的通報稱，4月6日上午5時半左右，湖頭鎮竹山村一民宅屋頂部分塌陷。當天上午6時40分左右，7名受困群眾已全部救出，其中1人（大人）左小腿擠壓傷住院，2人（大人）輕微擦傷，其餘人員均無傷情。目前相關群眾已得到安置，屋頂塌陷原因正在調查中。