美國90後｢洋道長｣武當習武15年金髮竟變黑？　本人：身體受到影響

綜合內媒報道，在中國武當山習武15年的美國「90後」小夥傑克·平尼克（Jack Pinnick），近日成功取得中國「外國人永久居留身份證」（俗稱「五星卡」「中國綠卡」）。他在網絡發佈影片宣布這一消息時，有網民發現「傑克的頭髮好像染黑了」，對此他表示，「沒有染發，但是頭發確實逐漸變深了。在中國這麽多年，練武術、鍛煉時身體逐漸受到影響。」



據報道，這名「洋弟子」是武當三豐派第十六代傳人，傑克習武、研讀《道德經》、教中外學生，「作為橋梁分享中國傳統文化」，最終以「李資根」的中文名紮根中國。

2010年，傑克被一段武術影片吸引，20歲時隻身赴武當山求學，初衷僅為「強身健體」並非比拼。他回憶初到武當時，手捧字典與「我要去武當山」字條，在晨霧中摸索，直至看見師父袁師懋帶領弟子練功，才確信「找對了地方」。

在師父指導下，傑克不僅習武，更研讀《道德經》《莊子》，深入理解道家文化。他發現，無論學員背景如何，「都能通過武術修身養性、提升自我」。這種「神奇」的體驗，促使他從練習者轉為教學者，並通過網絡影片幫助海外求學者。傑克說，「我當初因視頻而來，現在也想幫助更多人」。

傑克在「武當國際班」時期。

在他看來，傳播傳統文化已經超越了普通教練的職責範疇，變成需要用一生去踐行的使命，既要持續加強自身修為，也要讓更多人獲得中國傳統文化的滋養。「我這麽多年一直在武當山傳播傳統文化，我一生都要做交流的工作，現在已經在武當山紮根了。我和家人都很開心，拿到『五星卡』之後感覺可以更安心了。」

據悉，傑克所屬的武當山國際班第三批學員中，僅一半人完成全部課程。他坦言，外國學員需「從零開始，成為一張白紙」，甚至需克服文化差異與身體習慣。如今，他反以「洋師傅」身份教授中國弟子，偶遇調侃時，他認為自己的「旁觀者視角」反而是優勢：「因文化差異，我必須深挖每個動作和理論背後的邏輯。」

通過線上課程與短視頻，傑克將武當文化推向世界。他觀察到，中國民眾對外國人學習傳統文化「很驕傲」，「現在不是中國在要求，而是外國人主動講好中國故事」。

傑克在武當山習武已有15年。

在華15年，傑克見證高鐵通深山、外賣進鄉鎮的變遷，但武當山的文化核心始終未改。他常引用《道德經》「致虛極，守靜篤」闡釋道家哲學：「焦慮時需回到穩定核心，這裏的生活能平衡身心，不會太累。」

日常訓練中，他注重打坐、氣功與太極拳，尤其著迷「後退兩步，製造緩衝」的概念：「建立空間，壓力就不會落到身體上。」對於網民稱其「面相越發像中國人」，他幽默回應：「我的頭髮逐漸變深，生活與想法也在改變，這很有趣。」

最近來中國旅遊的美國網紅Speed（「甲亢哥」），年齡和傑克十五年前剛來到中國時一樣大，也有一個「武俠夢」。應網友要求，傑克還在網絡平台上「喊話老鄉來武當」。他希望有更多外國人來中國看看，待得更久一些，了解得更深入一些，只有這樣才能深刻地了解中國。