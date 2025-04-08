江蘇小食店加工胎盤製成膠囊？　紫河車早被移除藥典　多部門調查

紫河車是健康人類產婦娩出的胎盤，在中醫角度有補氣養血、益精補腎的功效，但因紫河車的黑市亂象叢生，內地早已將買賣人體胎盤視為非法，國家衛健委和藥監局也先後在2015年及2020年，將紫河車及含有紫河車成份的「益血生膠囊」從藥典品種及藥劑中刪除。不過，近日江蘇常州市中醫院附近一小食店竟被發現從事胎盤加工，為客戶製成膠囊。



《紫牛新聞》報道，江蘇常州市中醫院附近一間「粥阿姨小吃店」，其門口的招牌竟寫有「胎盤加工」。涉事商家表示，胎盤加工是製成膠囊，沒有胎盤的客人收費800元（人民幣，下同），自帶胎盤則收費300元/個，「胎盤都是從（醫院）產婦手裏弄來的」。報道稱，涉事商家此前從事產後服務工作，做過月嫂（陪月員）。

「粥阿姨小吃店」門口招牌寫有「胎盤加工」。（影片截圖）

涉事商家微信的網名為「梓萱月嫂服務中心」，簡介中寫有「月嫂、育兒嫂、催乳、月子餐、胎盤加工、產後修復」等文字。商家在朋友圈分享用胎盤製成了膠囊的照片，瓶身寫有「紫河車」；另又展示了胎盤的加工過程：將胎盤和100g西洋參放入機器中磨成粉，然後灌成膠囊。

商家介紹，自己現時經營一間餐廳，以前是做產後修復服務，「月嫂、寶寶遊泳、理發、拍照、催乳等，現在基本都不做了」，但她還有許多月嫂的聯繫方式，所以自己也同步經營「梓萱月嫂服務中心」，為顧客介紹月嫂。

當被問及是否有胎盤加工業務，商家則稱「店面裝修幾個月了，現在店裏不營業，現在沒做胎盤生意了，以前做過的」。同時，她立即刪除了朋友圈所有有關胎盤的內容。

商家在朋友圈分享用胎盤製成了膠囊的照片。（紫牛新聞）

商家在朋友圈分享用胎盤製成了膠囊的照片。（影片截圖）

4月8日，常州市市場監督管理局工作人員回應稱，「原則上（在市場上買賣胎盤）應該是不可以的」，市監局會聯合衛健局執法處理，目前公安、市場監管局等多個部門已經介入調查，後續會公布調查結果。

《經視直播》報道，常州市衛生健康委員會稱，已聯合市場監督管理局調查涉事商家，目前涉事店舖已經停業整頓，根據目前的調查結果，胎盤並非來自醫院。

根據《衛生部關於產婦分娩後胎盤處理問題的批覆》（衛政法發〔2005〕123號）的有關規定，產婦分娩後胎盤應當歸產婦所有。產婦放棄或捐獻胎盤，可以由醫療機構進行處置。如果胎盤可能造成傳染病傳播，醫療機構應當及時告知產婦，按照《傳染病防治法》《醫療廢物管理條例》的有關規定進行消毒處理，並按照醫療廢物進行處置。

中藥紫河車因存在倫理衝突和安全風險，已不再被列入《中國藥典》收載名錄。（澎湃新聞）

胎盤又稱紫河車，可以補腎益精，益氣養血，常常給身體虛弱、咳嗽氣、不孕人群食用。在懷孕期間，胎盤能夠保護胎兒免受細菌和病毒侵襲，但這些細菌和病毒可能會一直存在胎盤之中，胎盤加工過程中病原體未必能被充分滅活，食用後有可能被感染。

因此，產婦自行帶走的胎盤建議盡快無害化處理。若發生產婦分娩後的胎盤流失、買賣和傳染性疾病傳播，可根據《傳染病防治法》《醫療廢物管理條例》等法律法規，予以處罰。