智駕事故｜西安無人快遞車拖行電單車　網民：無法避障就是殺人車

4月8日上午，西安一輛中通快遞無人駕駛車在行駛中掛到倒在地上的電單車，將其拖行一段距離。該影片在網絡流傳，再次引發網民對智能駕駛的討論。



4月8日上午，陜西西安，市民發影片稱，一輛電單車被一輛中通快遞無人車在路上拖行。

對此，無人快遞車所屬的九識智能公司工作人員表示，這起事件是因為當天上午9時許，無人車經過一起交通事故現場時，掛到了原本倒在地上的電單車的輪胎。「發現異常後，無人車迅速減速，將電瓶車拖行了一段距離。」

無人快遞車未能識別路中間倒放的電單車，直接衝過導致一直拖行電單車，並未停下。

九識智能公司向記者提供的無人車車載攝像頭影片顯示，事發時，無人車正在主路的最右側車道，直行經過一個十字路口，有一輛小車、一輛拖車停在路面，一輛二輪電單車倒在路面上，路面上沒有行人。當無人快遞車經過二輪電單車時，並未避開左側車身掛到了電單車的輪胎，一直拖行電單車，並未停下。

據九識智能公司現場工作人員確認，無人車沒有造成任何人員傷亡，「關於該事件的相關技術情況，我們已經成立專項小組研究排查。」

無人快遞車未能識別路中間倒放的電單車，直接衝過導致一直拖行電單車，並未停下。

公開信息顯示，九識（蘇州）智能科技有限公司成立於2021年8月，是一家專注於人工智能和芯片技術的研發及規模化應用，具備開放道路純無人駕駛標準化產品及應用落地的企業。目前已在雲南、四川、陜西等全國29個省份和地區獲得上路資質。

隨著智能駕駛在私家車、社會工具車輛上的應用，發生的事故也愈來愈多。日前，小米在高速公路撞上護欄後引發爆燃，導致車上3人死亡，有網傳消息指車輛着火後車門無法打開。3月18日，深圳一輛極氪電動車因智能駕駛功能未識別前方護欄，導致汽車撞欄後電池起火爆燃，車上3人僥倖逃出但嚴重燒傷。

這次無人快遞車拖行電單車也引發民眾擔憂，「如果躺地上是個人而不是電單車呢？是否也是一樣遭碾壓或拖行啊？」「說明無人車辯別不了障礙物，前方有人，就是殺人車」。