河南出土「兒童冥婚古墓」！挖出古代玩具　墓主疑為曹操曾孫女

中國出土不少大墓，多與古代君王有關。其中河南洛陽西朱村，在2015年發現一座曹魏時期的合葬大墓，調查文物發現竟然是「兒童冥婚古墓」，而且墓主人疑似為曹操早年夭折的曾孫女曹淑。



即睇考古人員在這座古墓的發現：（按圖了解）



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《央視》節目近期介紹，2015年7月，萬安山北麓的寇店鎮西朱村村民在遷墳過程中，意外發現了一座古墓葬。洛陽市文物考古研究院隨即派工作人員進行現場勘查。

考古人員經過大面積的考古鑽探，在西朱村一帶發現了三座墓葬，其中M1、M2相距較近，僅405米。

當中M1墓呈現甲字形，經歷多次盜掘，沒發現遺骸，但陸續清理出337多枚石牌、陶器及銅器等陪葬品。

考古隊在墓中發現擺放過兩具棺木的痕跡，且被發現的石牌中，部分寫有「耳中懸（指耳環）」、「珪袍」等字樣，文字顯現墓主人為女性，且當中的「7鈿蔽結」文字，顯示身分可能為公主或諸侯王妃。

但同時發現石牌上寫有「武冠」、「黑介幘」等文字，意指男性頭巾，還有「書刀」、「書案」、「墨」等文房器物。專家研判，墓主人為一對夫妻，但女性物品位階較高。

考古隊發現1塊寫有「銀鳩車一」的石牌，因為鳩車為古代兒童玩具，意味墓主人是兒童，猜測M1墓為「冥婚合葬墓」。

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考古隊隨後在405公尺外的M2墓探勘，研判其可能為魏明帝曹叡之墓，且M1墓可能為曹叡所建。

曹叡為丞相曹操孫子，據文獻紀載，曹叡有位名叫曹淑、未滿周歲就夭折的女兒，因此M1墓的女主人可能就是曹淑。

考古隊翻閱史籍研究，發現曹叡為了當年替愛女尋找冥婚對象，找了自己母親一名已逝的從孫「甄黃」，且為了匹配愛女尊貴身分，追封甄黃為「平原侯」。

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