杭州西湖鴛鴦慘遭34歲男彈弓射殺　同伴受驚試圖將其啄醒無果

綜合內媒報道，杭州一名34歲男子於4月7日下午用隨身攜帶的彈弓射殺西湖中一隻鴛鴦，鴛鴦的同伴試圖將其啄醒未果，目擊者表示被射中的鴛鴦腿已經直了，翻肚子了。



鴛鴦的同伴受驚試圖將其啄醒無果。（影片截圖）

鴛鴦的同伴受驚試圖將其啄醒無果。（影片截圖）

報道指，4月7日，有目擊者稱在杭州西湖見到一名約二三十歲男子用彈弓射殺鴛鴦：「鴛鴦在湖裏游，被人用一彈弓射死，另外兩隻鴛鴦一直圍着死了的這只在游泳，用喙啄它，想把它喊醒，但是它腿已經直了，翻肚子了。」

鴛鴦已死亡。（潮新聞）

鴛鴦的同伴受驚試圖將其啄醒無果。（影片截圖）

報道指，有目擊者表示：「我當時跟我男朋友坐在凳子上，一對鴛鴦剛好游到岸邊，我想拍個照。我左邊站着一位男的，說了一句，我要打了啊，拿彈弓打到那個公鴛鴦的脖子。」目擊者小王說，公鴛鴦掙扎了一會，母鴛鴦嚇得飛了幾圈，在人堆里一直叫。

2025年3月24日，浙江杭州，西湖中的鴛鴦。（視覺中國）

2025年3月24日，浙江杭州，西湖中的鴛鴦。（視覺中國）

4月9日，杭州市西湖水域管理處發佈了情況說明稱，現初步查明羅某榮（男，34歲）於4月7日下午17時許，在西湖長橋附近遊玩時，用隨身攜帶的彈弓擊打一隻鴛鴦並試圖打撈，後因鴛鴦死亡漂遠作罷。目前，此事正在進一步調查中，後續景區將依法對羅某榮的行為進行嚴厲處置。

據介紹，浙江省野生動植物保護協會野鳥分會副理事長程國龍介紹，西湖內的鴛鴦屬於國家二級保護動物，根據《中華人民共和國刑法》規定，非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，會面臨有期徒刑、拘役及罰金等刑事處罰。