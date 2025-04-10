貴州村超青年隊與港青舉行友誼賽　以足球為切口助力青年交流融合

4月6日至10日期間，由「香港貴州文化交流基金」主辦、香港民政及青年事務局青年發展委員會資助的「貴港青年一家親之足球交流之旅」在香港舉行。



貴州村超青年隊與港青舉行友誼賽。（香港貴州文化交流基金）

貴州村超青年隊與港青舉行友誼賽。（香港貴州文化交流基金）

兩所貴州黔東南榕江縣的中學代表團近40名師生赴香港交流，並於4月8日和9日一連兩日在香港舉行足球友誼賽，貴州村超青少年足球隊與香港多所中學足球隊展開友誼賽。

貴州村超青年隊與港青舉行友誼賽。（香港貴州文化交流基金）

4月8日，在香港英華書院足球場進行了首場足球友誼賽，上半場，貴州村超榕江縣民族中學足球隊與英華中學3:3平局。下半場，貴州村超榕江四中足球隊以1:2不敵九龍三育中學與中華基督教會譚李麗芬紀念中學聯隊。

貴州村超青年隊與港青舉行友誼賽。（香港貴州文化交流基金）

貴州村超青年隊與港青舉行友誼賽。（香港貴州文化交流基金）

4月9日，在香港將軍澳運動場進行了第二場足球友誼賽，由仁濟醫院董之英紀念中學對陣貴州村超中學生隊。逾1000民香港市民到場觀賽，賽前身穿貴州少數民族服裝的香港貴州聯誼會文藝隊專門為到場觀眾表演了貴州特色歌舞和少數民族服裝走秀。

貴州村超青年隊與港青舉行友誼賽。（香港貴州文化交流基金）

香港特區民政及青年事務局副局長梁宏正、中央政府駐港聯絡辦九孔工作部副部長郭長勇等到場主禮。主禮嘉賓香港特區民政及青年事務局副局長梁宏正在致辭時表示，足球是跨越地域的語言，今天的賽場是兩地青年共同成長的起點，以足球為切口，助力青年交流融合。

貴州村超青年隊與港青舉行友誼賽。（香港貴州文化交流基金）

在比賽開始前，香港貴州文化交流基金於貴州村超品牌管理有限公司簽署了戰略合作意向書，雙方將共同推動貴州村超和香港的互動，着力推動賽事聯辦及文旅資源整合，包括貴州村超在香港地區舉行預選賽。

貴州村超青年隊與港青舉行友誼賽。（香港貴州文化交流基金）

貴州村超青年隊與港青舉行友誼賽。（香港貴州文化交流基金）

友誼賽正式拉開序幕，經過70分鐘的激戰，最終董之英以2：1擊敗對手獲勝。香港貴州文化交流基金連同嘉賓向獲勝的隊伍頒發了獎盃，每位參賽球員均獲得了紀念獎牌。