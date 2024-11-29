深圳蓮花山公園Robobus無人駕駛觀光車熱爆全城　不用預約免費坐

要說最近深圳哪個公園出盡風頭？非蓮花山莫屬。簕杜鵑花展後，蓮花山公園又有新驚喜——Robobus無人駕駛觀光車，無需預約、免費體驗。



對深圳人來說，無人駕駛的概念大抵是屢聽不鮮。當然，聽歸聽，能親身體驗的機會卻寥寥無幾。於是乎，勇於嚐鮮的深圳人、甚至是香港朋友，自然不會放過「吃螃蟹」的機會。

深圳蓮花山公園Robobus無人駕駛觀光車（深圳微時光授權使用）

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蓮花山「新頂流」 香港朋友都慕名而來

秉持著對無人駕駛的好奇，我們在周三大早趕往蓮花山。無利不起早，8點30分入園，前方僅排隊5人，心裡默唸：能趕上第二班，穩。接近9點30分，向後望去，驚訝地發現隊伍後多了幾十號人，其中大多數還是老人家。此時此刻，或許其它城市的老人在排隊跳廣場舞，深圳的老人已經在排隊，等著上車體驗新科技。

每次限載5人，每趟行程8分鐘。為了讓市民對排隊所需的時間有清晰的概念，現場特地擺放了三個牌子，分別標註著 「30 分鐘」、「1 小時」 以及「1.5 小時」。在「1.5 小時」 牌子後面，排隊的人更不在少數。不難看出，現場僅有的一輛無人駕駛小巴，難以承載深圳人的熱情。

新事物所帶給人們的熱情與動力，確實難以想像。原先排在我們前頭的5位也有各自的執著：在第5 位的阿姨，前一天排兩小時未能坐上，心有不甘的她，選擇第二天早上8點到公園等，著實倔強；第3、4 位是帶著娃娃的寶媽，同樣是早上8點入園，而小朋友更是罕見得一直耐心等著；排在最前面的則是兩位香港朋友，特意通關前來體驗：

遠是遠點，但是蠻好奇就想來試試。

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無人駕駛觀光車 限時免費體驗

不分車頭車尾，沒有後視鏡、方向盤以及腳踏板，甚至連外觀造型都顛覆了人們的認知。除了四個軲轆跟車有些關聯，遠遠望去，像是一塊烤麵包，又或者一個圓潤的饅頭。這，就是蓮花山新顯眼包——無人駕駛小巴（Robobus）。

調侃歸調侃，極具未來感的模樣，或許就是多數人想像中無人駕駛的概念。無人駕駛小巴不僅是外觀前衛，說其全身都是「黑科技」，絕非誇張。它以光達、毫米波雷達、攝影機等感測器，從而實現對複雜道路的感知。

值得一提的是，製造商來自中國貴州貴陽，一家專注於自動駕駛領域的創新公司——PIX Moving。現場除了「灰饅頭」，旁邊還有「黃饅頭」，造型別無二樣，一抹鮮亮的黃分外引人注目。據介紹，「灰饅頭」用於觀光，限載6人（含安全員），目前免費體驗，時間至12月31日。「黃饅頭」則是零售車，平常停靠在金桂路及蘭盈路附近，週末則停靠在風箏廣場，供應當季限定口味的銅鑼燒。不過比起銅鑼燒，想必更多人在意的還是搭乘體驗吧？

8分鐘解鎖逛公園新體驗

9點40分，第一班乘客的體驗結束，接著輪到我們踏入小巴。看了看錶，即便是早早來排隊，也要足足等上近一個小時，更別說身後還有大幾十號人呢。

外觀看起來黑乎乎，但是坐在車裡向外望去，視野與光線卻出奇的好。隨著安全員按下啟動鍵，小巴緩緩啟動，速度不快，平穩舒適。車廂配有空調，即便身處全封閉的車廂、沒有車窗，也絲毫不覺得悶熱。對於大半年都身處夏天的深圳人來說，這番體驗確實美好，值得期待。斜上方的螢幕清楚地顯示週邊的行人與障礙物，偶爾有行人不經意走入行駛路線上，則會順勢穩穩停下，盡顯智能與安全。

要說有什麼美中不足之處，那大概就是體驗感轉瞬即逝。行駛距離一來一回，僅有400多米，掐錶計算也不過8分鐘，著實讓人有些意猶未盡。不可否認的是，能在蓮花山公園搭乘無人駕駛觀光車，確實罕見。當然，如果距離再長點那就更好，至於什麼時候能正式運營，且留個懸念。

不得不提，目前現場僅有一輛無人駕駛觀光車，排隊是常態，不想排隊就早點到。至於花費60分鐘甚至更長時間，與僅8分鐘的無人駕駛體驗相比，其性價比究竟如何，全看個人的取捨。若是介意，那也不必千里迢迢地趕過去。不過在我看來，勇於嘗試新事物的心態，遠比這8 分鐘更有價值。

人活著就是為了各種體驗。

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