低空經濟｜首批民用無人駕駛航空器運營證頒發　空中公交來了

《央視新聞》報道，3月28日，廣東億航通用航空有限公司、合肥合翼航空有限公司同時收到了由中國民航局頒發的民用無人駕駛航空器運營合格證（OC），這是全國首批載人類民用無人駕駛航空器運營合格證，中國低空飛行開啟「載人時代」。



首批民用運營合格證頒發。（央視新聞）

億航智能自主研發的EH216-S無人駕駛載人航空器。（億航智能/科技日報）

報道指，OC（Operation Certificate）是民航局向運營商頒發的資質證明，標誌着企業具備安全、合規開展商業飛行的能力。若將低空經濟比作「造車」，適航三證（TC/PC/AC）解決了「車能造」的問題，OC則決定了「車能上路」。OC用於確認載人類航空器符合安全標準和運營要求。持有OC的企業可以在獲得批准的區域內進行商業運營，提供付費載人運營服務。

全球首張民用無人駕駛航空器運營合格證。（億航智能/科技日報）

據《科技日報》報道，億航通航相關負責人表示：「今後我們將逐步擴大和增加商業運營點，在廣州各區域佈局低空交通運營中心，為市民和消費者提供常態化的低空遊覽、城市觀光及豐富多彩的商業載人服務。」