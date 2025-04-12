北京迎10年罕見大風橙色預警　市民瘋搶物資場面震撼：13級大陣風

中國中央氣象台今（11）日晚間18時繼續發佈大風橙色預警，北京即將迎來十年強風特報，預測北京西部最大陣風有13級，幾乎可以把人吹跑。



中國官方也從昨10日至今日宣導盡量不要外出，北京市民從今天開始大量搶購民生物資，網路超市中午之後提早下線，《東森新媒體ETtoday》記者稍早前往北京知名超市，發現生鮮蔬果、海鮮、麵包、泡麵幾乎全空，智能外送輸送帶也沒停，原本賣薯仔的櫃子還擺滿薯片餅乾，前來搶購消費者看到，覺得商家也太幽默了。

北京今晚起一連兩天強風特報，民眾一則開始搶物資 。（ETtoday提供）

中國官方從昨天開始呼籲北方各省，應對大風天氣發佈多個安全提示。根據中國氣象預報，11日到12日，華北地區將出現歷史同期「罕見」持續性大風。

北京首當其衝將迎來10年來超級大風橙色預警，從今晚11日17時延慶、昌平、門頭溝、房山已經開始出現大風天氣，晚間20時前後影響城區，夜間陣風逐漸增大至8、9級，12日06時至22時為風力最強時段。

擔心強風吹倒戶外鷹架，工人緊急拆除 。（ETtoday提供）

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為了應對大風特報，北京從11日上午開始出現民生物資搶購潮，各大超市迎來大批採購蔬菜水果肉蛋奶的消費者。根據陸媒報導稱，北京永輝喜隆多店下午2點左右，多個生鮮貨架被清空，同樣的情況也發生在盒馬、物美、京客隆等大型購物超市。

《東森新媒體ETtoday》記者傍晚實際走訪北京多間知名超市，一路上已經開始感受間歇性的風吹伴隨零星雨點，不至於影響走路或騎電動車或單車，途中經過崇文門商圈新世界百貨，原本戶外搭建的活動鋼架已經開始緊急拆除，所有花車等臨時攤販也全部清空。

記者前往北京知名線上大型超市，才剛到門口發現蔬菜、肉類、海鮮、水果櫃位全部幾乎被搶購一空，實際前往蔬果區，生鮮櫃位擺放用雞蛋來替代。

更有趣的是，其中一個櫃位賣的是薯仔也全空，店家乾脆擺放大陸一款膨化食品「呀！土豆」，不少消費者看到名稱忍不住會心一笑，覺得店家實在太幽默。

再往商場裡面走，麵包、吐司櫃位也全空，包括蔬果區也只剩下少數西瓜以及真空玉米，更別說有綠色葉菜類商品。店員也向記者表示，

「早上十點很多蔬菜水果都賣完了，已經沒庫存。」

記者追問，「因為刮大風關係嗎？」店員說，「對，很多人提前搶購，基本上都被搶光了，只剩下檯面上商品。」



這波搶購潮連海鮮也不放過，記者走進海產區「首次」見到空空如也魚缸、蝦池，許多魚、蝦、螃蟹、貝類都被買光光，小龍蝦專區賣到一隻不剩，其他只剩下三三兩兩零星海鮮，一隻799元人民幣俄羅斯帝王蟹以往擺滿整缸魚池，今天也被搶購超過一半以上。

海鮮區負責殺魚的店員告訴記者，「今天下午三點海鮮幾乎都快賣完，不知道什麼情況。」記者提醒北京已經有強風特報，該名店員還回應，「刮大風也不至於啊！」

大陸實體超市也做線上外送，記者踏進店門開始，商家天花板的外送輸送帶沒有停過，超市裡店員手裡一人至少拿五、六個袋子在撿貨，通通都是應付外賣送單。既然生鮮類已經賣完，只剩下冷凍食品像是肉品、魚或是水餃、蔥抓餅等還有貨源，只見店員滿場飛，急著挑選貨品，樓下外送小哥也疲於奔命。

記者從今天下午也發現，周邊幾家小型社區型超市原本線上營業到晚間九點或八點，今天下午全部「提早」打烊，十分罕見。一位外送小哥告訴記者，一整天光是外送生鮮類訂單超過十幾單。

他還說，

「還好都是附近社區，跑單還算快，不過有些小超市停止接單，因為量太大了，搞到我都不敢多接單，商家根本沒辦法出貨！」

一場10年來罕見大風天氣，展現北京市民驚人的囤貨速度。同樣都是刮大風，對於見過無數大小颱風天的台灣記者來說，是十分難得採訪經驗。

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