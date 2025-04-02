內地大媽考車牌｢撞穿牆｣網民驚求別合格 教練稱沒事：是牆不結實
撰文：TVBS新聞網
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內地考駕駛執照狀況百出，繼有人在筆試中緊張到昏倒、失去意識後，又有一名大媽在第二回合的路考（當地稱科目二）時，直接上演「穿牆術」。
駕駛訓練班教練指出，大媽年紀大了，一緊張就出錯：
小事情，車子質量挺好，就是牆不結實！
引起網友熱議。
點圖放大看看車禍情況及教練受訪內容：
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根據內媒《大象新聞》報道，這宗事件於3月31日發生在浙江台州，5、60歲的當地大媽報名考駕駛執照，沒想到卻發生意外。畫面中清楚可見，白色的教練車以後退方式撞破牆壁，車頭損毀、擋風玻璃全碎，一旁車輛也遭殃，所幸大媽平安無事。
報道中提到，面對眼前一片狼藉，教練表示，大媽年紀大了，緊張起來腦袋一片空白：
人沒事就好！沒有批評她，保險賠償幾千塊（人民幣）就搞定了。
教練還幽默的說，「車子的質量挺好，就是牆壁不結實」。
大媽考駕駛執照穿牆，事件在微博引起關注，網友們嚇壞留言：
「學好以後也是個潛在馬路殺手」
「求別給她過啊」
「別學了，太危險」
「如果是我當年那個教練，估計得砍我」
「這證是非考不可嗎」
「科二不是速度很慢嗎？阿姨再緊張咱也得分油門和剎車呀」
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