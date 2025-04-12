河北三河蜜雪冰城招牌改綠後又改紅　廊坊紀委：已展開調查

近期，河北廊坊三河市城管部門要求將紅底門頭牌匾統一更換顏色，引發關注。而這一「換色」風波，也殃及以紅白配色矚目的蜜雪冰城，有部份門店甚至將招牌換成綠地、灰底。有內媒評論稱，這是領導用「官老爺」思維進行的一場「審美霸凌」。4月11日，廊坊紀檢委相關工作人員稱已前往三河展開調查，而一家被改招牌的蜜雪冰城門店已經將招牌改回了紅色。



據早前報道，有網民發布影片稱，三河要求所有牌匾不能使用紅色，城管口頭傳達，沒有任何依據。商戶需自行拆除，替換也沒有補償，一時原因成謎。

4月8日上午，三河市燕郊開發區一家蜜雪冰城店工作人員表示，該店的紅色招牌已改成了綠色的，「城管說，靠大路口的所有門頭都不讓用紅色的。」工作人員稱，不是靠大馬路的招牌，就沒有改顏色。

還有網民曬出照片，顯示三河市一家蜜雪冰城的招牌換成了灰黑色。該店工作人員透露，此前有城管人員上門通知，說紅色門頭不讓用了，而對方只是口頭傳達。

一家蜜雪冰城的招牌換成了灰黑色。（網上圖片）

對此，三河市城管局工作人員稱，這是按照市政府城市規劃要求，門頭牌匾底色除紅色、藍色、黑色以外，都可以。三河燕郊高新區城管相關負責科室工作人員則表示，如果不怕麻煩、不心疼錢，可以改回原顏色，自願。

事件發酵後，4月10日，有網友稱，一家被改招牌的蜜雪冰城門店已經將招牌改回了紅色。該門店一店員予以證實，但指具體原因不方便透露。11日，廊坊紀檢委相關工作人員稱已前往三河展開調查，而一家被改招牌的蜜雪冰城門店已經將招牌改回了紅色。

4月9日（上）與10日（下）的蜜雪冰城諾亞大廈店。（人民網）

報道指，在央美大街走訪發現，多家商鋪招牌有換新痕跡。部分商鋪還沒換上新招牌的，門上貼著廣告紙充當招牌。一家新開業，還未掛上招牌的商鋪店主李明稱，掛牌前需要請廣告公司做出效果圖、實景圖等，送去有關部門審批，「一開始做的橘色，有點偏紅都不行，後來改成淺咖色才通過」。

商戶劉萍也在3月中旬接到「整改」通知，翌日一早，她的招牌已被拆放在地上。她們表示，店主們最關心的問題是「拆了給裝嗎？做牌子誰花錢？」，可現場人員都避而不談。她更表示生意已受到影響。

對於費用承擔和損失補償等問題，多名商戶表示未看到過明確文件，有人表示只聽說過有補貼，但具體怎麽計算、如何下發，均不清楚。

商戶王亮稱，其高一米二、長三米五，鑲嵌四個字的新招牌花費近2000元人民幣，相當於近半個月房租。還有門面較大的商戶，花費一萬多元製作的招牌，可剛使用不久，因為底色是紅色，也被「整改」。

報道指，2024年12月4日，三河市自然資源和規劃局發布了《三河市城市規劃建設管理導則》，《導則》提及三河市廣告牌匾的設計導引，要求顏色上遵循「色淺、淡雅、明快、協調」的原則。